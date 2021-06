Hermeline Malherbe, réélue au conseil départemental des P-O : "Aucun élu RN, c'est une fierté"

La présidente sortante Hermeline Malherbe a effectué sa première déclaration ce dimanche soir, après la victoire de la gauche aux élections départementales dans les Pyrénées-Orientales. "Nous sommes une majorité prête à travailler pour les habitants des Pyrénées-Orientales, leur quotidien, et nous sommes fiers de cela. C'est un beau combat que nous avons mené" s'est réjouit celle qui l'a emporté dans son canton des Aspres. "Au delà de notre victoire, on pense aussi à cette abstention qui reste très forte. Nous sommes heureux, mais il y a aussi une humilité. Il va falloir convaincre et mobiliser."

"Il y a aussi une autre fierté : ce soir, il n'y a pas d'élu extrême droite dans les Pyrénées-Orientales" s'est emballée Hermeline Malherbe, sous les applaudissements. Le Rassemblement National n'a remporté aucun canton.

