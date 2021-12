Hervé de Talhouët-Roy, ancien président des Deux-Sèvres, est décédé

Hervé de Talhouët-Roy, l'ancien président du conseil départemental des Deux Sèvres, est mort à 58 ans ce mercredi soir chez lui à Pressigny. Président du département entre 2020 et 2021, il a succédé à Gilles Favreau quand celui-ci est devenu sénateur. Hervé de Talhouët-Roy a quitté la vie politique lors des dernières élections départementales après presque 40 ans de vie politique, comme élu départemental et municipal à Pressigny dont il était le maire jusqu'en octobre 2020.

"C'était un grand homme, caractérisé par ses valeurs humaines, par cet amour profond de sa Gâtine. C'était un homme humble et d'une grande intelligence, d'une grande bienveillance. L'ensemble des élus départementaux qui l'ont côtoyé et qu'il côtoyait, ainsi que les agents du département connaissaient ces grandes valeurs humaines", réagit Coralie Desnoues, la présidente du département des Deux-Sèvres. Elle retient d'Hervé de Talhouët-Roy un homme de dialogue avec toujours de l'humour pour détendre et arriver à des discussions sereine.

Coralie Desnoues est élue du canton de la Gâtine depuis 2015. "Il m'a accompagné sur mon premier mandat. C'est lui qui est venu me chercher pour les départementales", explique-t-elle.

Jérôme Baloge, le maire de Niort salut "un homme d’une grande cordialité, profondément attaché à son territoire et à ses racines". Il ajoute : "les Deux-Sèvres perdent un homme de grande qualité."

