Hervé Gérin a pris ses fonctions de sous-préfet de Roanne

"Écoute, confiance et proximité" : Hervé Gérin a affiché sa méthode de travail en prenant ses fonctions de sous-préfet de Roanne, ce lundi 18 juillet. Il connaît déjà la région Auvergne Rhône-Alpes puisqu'il est natif de Bourgoin-Jallieu, dans le nord Isère et qu'il a été sous-préfet de Brioude (Haute-Loire), entre 2012 et 2015.

Le nouveau sous-préfet confie qu'il ne connaît pas encore parfaitement le nord de la Loire mais qu'il a hâte de le découvrir, en rencontrant élus et habitants, sur le terrain. "Je me souviens, dit-il, de Roanne comme une ville qui a souffert de la désindustrialisation mais j'en entends aujourd'hui parler comme d'une ville dynamique."

Au-delà de l'industrie ou de la question de l'emploi, Hervé Gérin promet aussi une attention particulière à "toutes les thématiques de la ruralité", lui qui a passé une longue partie de sa carrière dans divers services du ministère de l'agriculture, notamment en Savoie.