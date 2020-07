Hervé Guihard officiellement élu maire de Saint-Brieuc suite au conseil municipal d'installation

C'est un conseil municipal plein de symboles auxquels ont eu le droit d'assister de nombreux briochins ce samedi 4 juillet Salle Robien. Un conseil qui a vu sans surprise Hervé Guihard être officiellement élu à sa tête pour la mandature à venir.

Le premier symbole c'est la maire sortante, Marie-Claire Diouron, pas candidate à sa réélection, seule face à un conseil municipal résolument de gauche à l'ouverture de la séance. C'est ensuite Hervé Guihard, qui prend sa place après avoir troqué l'écharpe à coeurs qui ne l'avait pas quitté lors de la campagne contre l'écharpe républicaine d'élu de la Nation. Une Marseillaise chantée à l'unisson par le conseil municipal plus tard, Hervé Guihard remettra un bouquet à Marie-Claire Diouron. Un moment d'émotion sincère entre deux personnalités de deux bords politiques différents. Le bouquet a été préparé par les agents municipaux de Saint-Brieuc.

Le nouveau maire a fixé le cap de son début de mandat. Avec tout d'abord une attention particulière "à nos aînés. Ils ont passé trois mois de confinement, on ne veut pas rajouter deux mois d'été à cet isolement." La rentrée scolaire doit également être préparée avec les directeurs et directrices d'écoles.

"On va tout de suite lancer le projet de rénovation de l'habitat et des commerces de centre-ville. [...] On va reprendre rapidement le plan de déplacements, les parkings-relais oubliés par l'ancienne municipalité, et puis travailler les liaisons douces avec Vélo Utile" a précisé Hervé Guihard.

Dix adjoints pour Hervé Guihard

Le nouveau maire a décidé de nommer dix adjoints. La première adjointe sera Blandine Claessens. La liste des adjoints :