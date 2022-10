Hervé Morin appelle le gouvernement à reporter la réforme des retraites

Trop c’est trop selon Hervé Morin. Entre la crise des carburants, symbolisée par la grève reconduite ce jeudi matin à la raffinerie Total-énergies de Gonfreville l’Orcher (Seine-Maritime), l’envolée des tarifs du gaz et de l’électricité et les crispations d’une partie des Français sur le pouvoir d’achat, le président de Normandie s'inquiète du climat social en France. Il appelle le gouvernement à reporter un autre sujet brûlant : la réforme des retraites et son application annoncée dès l'été prochain par l'exécutif. “Oui il faudra un jour que les Français acceptent de travailler plus longtemps. Ce qu'ont fait tous les pays européens sans exception. Mais il ne faut pas le faire maintenant, parce qu'on est face à des difficultés gigantesques. Le climat social est absolument délétère. Clairement, personne n'a voté Emmanuel Macron parce qu'il lui proposait la retraite à 65 ans et ils ont voté Macron par défaut. L'exécutif est fragilisé”.

Le Président de Normandie redoute une paralysie du pays si ce projet de réforme, historiquement brûlant en France, est présenté au Parlement ces prochaines semaines. “On est face à un pays à l'économie en grande fragilité. J'entends des chefs d'entreprises me dire “si le prix de l'énergie ne baisse pas, dans quelques semaines, je mets la clé sous la porte”. Donc on ne va pas ajouter des difficultés aux difficultés. On ne va pas arrêter le pays pendant des semaines et des semaines parce qu'il faut faire la réforme des retraites. On n'est pas prêts et là, il faut d'abord qu'on passe l'hiver” estime Hervé Morin.