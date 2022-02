Hervé Morin, soutien de Valérie Pécresse, à la rencontre des chefs d'entreprise à Châteauroux

La campagne présidentielle s'invite dans l'Indre. Hervé Morin, conseiller économique de la candidate LR Valérie Pécresse, était à Châteauroux ce mardi 8 février. L'ancien ministre de la défense sous Sarkozy a visité l'entreprise Roger Pradier, spécialisée dans les luminaires d’extérieur, à Saint-Maur. Il a également rencontré le président du Medef, de la Chambre de Commerce et d'Industrie et quelques chefs d'entreprises.

Les entrepreneurs ont du mal à recruter

Pascal Ducrot, à la tête d'une entreprise de BTP à Lacs, à côté de La Châtre, dans l'Indre, était notamment présent. L'entreteneur a partagé ses attentes vis-à-vis d'un candidat à la présidentielle, notamment celle de proposer des solutions face au manque de main-d'œuvre. "On a du mal à recruter dans le bâtiment, on ne trouve pas de maçons, de couvreurs et d'électriciens, explique celui qui est aussi président de la Fédération du bâtiment de l'Indre. Ça entraîne des problèmes de délais et de tenue des chantiers".

Le chef de l'entreprise Ducrot cherche à recruter trois à quatre maçons confirmés ou chefs d'équipe. "Malgré toutes les annonces que j'ai lancé, je n'ai aucun retour", regrette-t-il.

"Des propositions extrêmement fortes"

Face à la difficulté à recruter, Hervé Morin, soutien de Valérie Pécresse, veut inciter les salariés à travailler. "Il faut qu'il y ait plus d'écarts entre le travail et les revenus de solidarité, propose-t-il. En la matière, Valérie Pécresse a des propositions extrêmement fortes, comme l'augmentation de 10 % des salaires nets jusqu'à 2,5 SMIC, en baissant massivement les cotisations sociales et les cotisations vieillesses".

Avec Valérie Pécresse, le président du conseil régional de Normandie souhaite également "détaxer les heures supplémentaires", les exonérer de cotisations sociales. "Nous proposons ce qu'avait proposé Nicolas Sarkozy mais que François Hollande a bêtement supprimé", lance-t-il.

"Enfin, nous voulons la possibilité de racheter les RTT, conclut Hervé Morin. Ces mesures vont significativement améliorer le pouvoir d'achat et encourager le retour au travail".