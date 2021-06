Hervé Morin favori pour sa réélection à la tête du conseil régional de Normandie, selon un sondage

Selon un sondage Ipsos / France 3, publié ce mercredi, Hervé Morin arrive en tête des intentions de vote au premier et second tour des élections régionales en Normandie prévues les 20 et 27 juin prochain. Le président sortant devance le RN et la liste PS-EELV.