Hervé Morin réaffirme son soutien à François Fillon : "Pas l'intention de changer de casaque"

Alors que les défections se multiplient autour de François Fillon, le président centriste de la région Normandie Hervé Morin réaffirme pour sa part ce jeudi son soutien au candidat de la droite et du centre, à la présidentielle.

Alors que François Fillon a annoncé ce mercredi qu'il était convoqué devant les juges d'instruction le 15 mars prochain en vue d'une mise en examen (affaire d'emploi présumé fictif de son épouse Penelope), nombres de responsables politiques, dans son entourage, prennent désormais leur distance avec le candidat de la droite et du centre à la Présidentielle. Bruno Le Maire, notamment, a annoncé ce mercredi qu'il quittait l'équipe de campagne de l'ancien premier ministre.

Pour autant, certains réaffirment au contraire leur soutien à François Fillon. C'est le cas notamment d'Hervé Morin. Le Président de la région Normandie et patron du parti Les Centristes au sein de l'UDI n'a pas l'intention de lâcher son candidat. Il le dit ce jeudi au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Hervé Morin sur François Fillon : "Changer de casaque parce que les temps sont durs ? Je n'ai pas du tout envie d'être dans cette démarche là. Il faut être solides quand les vents sont durs. J'ai l'intention de soutenir François Fillon avec comme objectif qu'il soit au second tour de l'élection présidentielle. Il n'y a qu'un juge de paix qui compte : c'est le suffrage universel".

ECOUTEZ : Hervé Morin continue de soutenir François Fillon Partager le son sur : Copier

Hervé Morin sur Emmanuel Macron : "Il y a énormément d'incohérences dans le programme de Macron. Il tient des propos contradictoires quasiment chaque jour. Je n'ai pas l'intention de changer de système d'alliance."

Pas question non plus de changer d'alliance et de "retourner sa veste" pour Hervé Morin. Hors de question, par exemple, de rejoindre Emmanuel Macron. L'ancien ministre de la Défense est au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :