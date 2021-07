Hervé Morin, reconduit à la tête de la Normandie, annonce que ce sera son dernier mandat

Rassemblés dans l'amphi Pierre Daure à l'université de Caen, lieu suffisamment vaste pour les accueillir, les 102 conseillers régionaux ont désigné ce vendredi le président de la nouvelle assemblée départementale. Dans un scrutin sans aucun suspens, Hervé Morin, disposant de la majorité avec l'Union du Centre et de la Droite, a été ré-élu.

Le président sortant a recueilli 59 voix sur 102. Les trois autres candidats malheureux du second tour se sont également présentés. Mélanie Boulanger, PS EELV, a recueilli 20 voix. Le tête de liste du RN Nicolas Bay en totalise 15. Enfin Laurent Bonnaterre, pour la majorité présidentielle en recueille 7.

"Ne pas rempiler pour le mandat de trop"

Immédiatement après sa ré-élection, Hervé Morin, qui aura 60 ans le 17 août prochain, a annoncé qu'il quitterait la vie politique à l'issue de ce nouveau mandat. "Il va durer 6 ans et 9 mois, et comme lors du précédent, je vais mettre toute mon énergie dans la réalisation des grands projets en cours et de ceux qui restent à venir". Mais le souvenir de son grand père "pleurant sur son frigo au soir d'une élection perdue", lui fait dire qu'il ne rempilera pas "pour le mandat de trop". Et sur ce qui pourrait l'occuper quand il prendra sa retraite politique : "l'écriture, en autres choses..."

En attendant, la journée de ce vendredi se poursuit par l'élection des 15 vices présidents, et 18 membres qui viendront compléter la commission permanente.