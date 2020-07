Hervé Reynaud, candidat à la présidence de l'Association des Maires de France de la Loire

L'AMF de la Loire changera de président le 26 octobre prochain. Jean-François Barnier, ancien maire du Chambon-Feugerolles et ancien patron de l'association, ne repart pas pour un nouveau mandat et on connait déjà le nom d'un des candidats : Hervé Reynaud, le maire de Saint-Chamond.