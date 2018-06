Hesdin

Il pensait qu’il était tiré d’affaires avec son budget 2018. Mais Stéphane Sieczkowski-Samier, le maire d’Hesdin, est rattrapé par la préfecture. Les services de l’Etat considèrent que le budget, adopté au forceps, en deuxième passage, le 30 avril dernier, est illégal, car hors délais. Le préfet a donc saisi la Chambre régionale des comptes, pour fixer les dépenses de la commune. Son rapport vient d’être rendu public, il est rude pour le maire.

Plusieurs grands projets devront attendre, comme la rénovation d’une avenue, la mise en sécurité du beffroi, la future médiathèque ou encore la transformation du manège en espace de congrès. Ces investissements, le maire les avait engagés. Or la règle est claire : sans validation du conseil municipal, seul un quart des dépenses peut être décidé seul par Stéphane Sieczkowski-Samier, et là, on est largement au-delà. Il y en a pour plus de 600 000 euros.

Un million d'euros d'investissements gelés

Globalement, les magistrats divisent par deux l’enveloppe des investissements, en la baissant d'un million d'euros. Et ils placent la commune sous surveillance, pendant deux ans, même si les élus finissent par se mettre d’accord. Dans leur rapport les magistrats rappellent aussi au maire quelques règles de gestion des finances publiques, comme l’obligation de tenir une comptabilité des dépenses engagées.

Dans deux ans le mandat de Stéphane Sieczkowski-Samier se termine. Et on sait déjà qu'il ne pourra pas se représenter, car il a été déclaré inéligible. Sollicité par France Bleu Nord, il n'a pas répondu à nos demandes d'interview.