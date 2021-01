Invasion du Capitole aux USA: "Je n'ai jamais été aussi triste", réagit le chef des démocrates à Toulouse

Des scènes de chaos se sont déroulées ce mercredi à Washington, alors que les parlementaires étaient réunis pour certifier la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Des militants pro-Trump ont envahi le Capitole provoquant une vague d'indignation aux États-Unis et dans le monde entier. Quatre personnes ont été tuées. Les ex-présidents américains condamnent fermement les violences. "Nous ne céderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause" la démocratie a réagi dans la nuit Emmanuel Macron. En Midi-Pyrénées, historien, démocrate et politique sont très inquiets.

"C'est Trump qui en est responsable, c'est l'aboutissement de quatre ans de mensonges, de propagande, de théorie complotistes." - Scott Stroud

Scott Stroud, le chef de file des démocrates à Toulouse n'a pas dormi de la nuit : " Je n'ai jamais été aussi triste de toute ma vie en regardant ce qui se passe aux Etats-Unis [...] on n'a jamais vu ça et c'est peut-être le moment le plus dangereux des États-Unis depuis la guerre de Sécession au XIXe siècle. C'est la démocratie elle-même qui est mise en danger et ça, c'est Trump qui en est responsable".

Depuis le XIXe siècle, les États-Unis n'avaient pas vécu de tels affrontements. C'est le constat d'un professeur émérite à l'université Jean Jaurès de Toulouse, historien des États-Unis, Jack Thomas : "C'est quelque chose qui est totalement insolite. _La dernière fois qu'il y a eu une invasion à Washington, c'était en 1814 quand les Britanniques ont fait la guerre contre les États-Unis et ont brûlé le Capitole_. Mais c'est vraiment la première fois qu'on voit une scène de ce type, avec des Américains qui prennent d'assaut le Capitole."

La dangerosité de Donald Trump a également été soulignée par le député La France Insoumise de la 2e circonscription de l'Ariège, Michel Larive : "Depuis le jour de l'élection de Donald Trump, je pensais que cet homme était l'un des hommes les plus dangereux du monde, qu'il était dangereux pour la démocratie. Ça c'est vérifié malheureusement hier soir. J'ai apporté tout de suite mon soutien à mes collègues parlementaires américains contre cette tentative de putsch, de coup d'état de l'extrême-droite nationaliste." Selon lui, les Français doivent se rappeler que la démocratie est une "conquête", il explique : "_La démocratie se gagne, ça n'est pas quelque chose d'acquis. Et je crois qu'on ferait bien de regarder ces images pour se dire qu'en France on doit se prémunir de ce genre d'acte_s."