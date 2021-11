Hommage à Colombey-les-deux-Eglises : "Le général de Gaulle va se retourner dans sa tombe"

Ce mardi 9 novembre, les hommes et femmes politiques seront nombreux à se recueillir sur la tombe du général de Gaulle, à l'occasion du 51e anniversaire de sa mort à Colombey-les-deux-Eglises.

Le premier Ministre Jean Castex est attendu vers 9h30 à la mairie, avant un dépôt de gerbe et une minute de silence au cimetière où est enterré le général. Jean Castex ne sera pas seul, sont attendus : Anne Hidalgo pour la gauche, Christian Jacob et les candidats de l'investiture des républicains pour la droite, à l'extrême droite Florian Philippot et Nicolas Dupont Aignan. Hommage au général également en Normandie de Marine Le Pen.

Nouveau défilé électoraliste, regrette le président de la Maison Charles de Gaulle à Nancy

L'hommage au général, c'est "de la récupération politique" , réagit Jean-Max Gettmann, le président de la Maison Charles de Gaulle à Nancy et membre de la fondation de Gaulle, évoquant un "nouveau défilé électoraliste". Il poursuit, "je crois qu'il y a une autre dimension dans l'action de Charles de Gaulle que servir à des politiques aujourd'hui. Charles de Gaulle va se retourner dans sa tomber si il voit ces choses là".

"On arrive à un niveau très bas de la politique", poursuit Jean-Max Gettmann

Jean-Max Gettmann est excédé, "c'est la politique qui est au service de l'Histoire, ce n'est pas le contraire. L'héritage de De Gaulle est très politique. Je crois que l'on arrive à un niveau très bas de la politique". Le président de la Maison de Gaulle à Nancy attend des candidats à la présidentielle qu'ils expliquent plus clairement leur lien au général et pas juste "un effet de manche". "Quelle image donnera la politique contemporaine à l'Histoire dans les manuels de nos enfants ? C'est une vaste question !!! C'est pourtant le chantier que la Maison Charles de Gaulle entend ouvrir dans le cadre de la campagne électorale qui s'ouvre : Que reste t-il du gaullisme dans l'esprit des acteurs politiques actuels après avoir presque toujours combattu le fondateur de la Ve République ?" écrit encore sur son site Jean-Max Gettmann.