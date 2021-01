Hommage à François Mittérand : "un homme qui s'était identifié à la France" pour François Hollande

François Hollande est allé plusieurs fois se recueillir sur la tombe de François Mittérand. Comme le fait ce vendredi le président Macron, lui-même lui avait rendu hommage à Jarnac pour le 20ème anniversaire de sa disparition. Et il se souvient souvent de l'immense émotion qu'avait suscitée sa mort le 8 janvier 1996 bien que celle-ci n'avait surpris personne vraiment. Sa dernière apparition publique au Noël précédent avait montré un homme terriblement affaibli par la maladie.

Les larmes du chancelier allemand

François Hollande se souvient notamment de la tristesse visible chez de nombreux chefs d'État venus à ses obsèques à Notre-Dame de Paris. Parmi eux Helmut Khol surtout, l'ancien chancelier allemand, en pleurs. "François Mittérand était pour beaucoup de Français mais aussi pour beaucoup de personnalités étrangères un homme qui s'était identifié à la France, confondu même avec la France". Et de rappeler l'attachement que beaucoup avait pour l'homme.

Des réformes majeures

François Hollande rappelle aussi l'importance des réformes qu'a menées François Mittérand. De l'abolition à la peine de mort à la réduction du temps de travail en passant par la 5ème semaine de congés payés. Des réformes menées de haute lutte par un homme qui a lutté 23 ans dans l'opposition rappelle François Hollande. "Sa grande formule c'était : tenir bon. Et il a tenu bon malgré toutes les épreuves". Une force de conviction toujours ancrée à gauche aussi. François Mittérand estimait que la "démocratie est un choix et que le choix se fait entre la gauche et la droite".