Hommage à Giscard : Comment Yannick Favennec a tenté à 16 ans de faire le mur pour un meeting (et s'est loupé)

En cette journée de deuil national une semaine après la mort de Valéry Giscard d'Estaing le 2 décembre 2020, le député centriste de la 3e circonscription de la Mayenne Yannick Favennec, invité de la matinale de France Bleu Mayenne, a raconté avoir pris goût à la politique grâce à l'ancien président de la République entre 1974 et 1981 : "Giscard a ouvert la fenêtre de la France pour y laisser passer un air de modernité, pour y laisser entrer la jeunesse, pour y introduire la réforme !"

Je voulais aller à un meeting, mais comme j'étais interne au lycée...

Aujourd'hui âgé de 62 ans, Yannick Favennec a seulement 16 ans lorsqu'il découvre le candidat à la présidentielle. Le jeune lycéen essaye de faire le mur pour assister à un meeting, tentative ratée : "Dès l'âge de 16 ans, je me suis engagé dans sa campagne, je voulais absolument le voir ! D'abord, je voulais aller à un meeting, mais comme j'étais interne au lycée, on ne sort pas comme ça quand on est interne !"

Le plan était presque parfait : "J'avais fait une fausse déclaration de sortie, j'avais imité la signature de ma grand-mère pour pouvoir sortir et je me suis fait prendre la main dans le sac, je suis un piètre faussaire ! Et d'ailleurs, j'ai pris deux week-ends de punition, je n'ai pas pu sortir de l'internat pendant deux week-ends."

J'avais imité la signature de ma grand-mère, j'ai pris deux week-ends de punition !

La rencontre avec le chef d'État à l'origine de la légalisation de l'IVG, de l'abaissement de la majorité de 21 à 18 ans et du divorce par consentement mutuel se fait deux ans plus tard, en 1976, à Angers, lors d'une visite officielle : "Je lui ai serré la main ! Vous imaginez, à cet âge, ce que ça peut représenter !"

Le fait d'arme de Yannick Favennec est d'avoir invité VGE à la Baroche-Gondouin, en Mayenne, en 2014, pour célébrer les 40 ans de son élection, en présence d'un millier de Mayennais et Mayennaises.

à lire aussi Quand Valéry Giscard d'Estaing parlait politique dans le village de La Baroche-Gondouin en 2014

"Je suis un peu triste qu'il ait fallu attendre son décès la semaine dernière pour se rendre compte de toutes les réformes que nous lui devons", se désole le député, invitant les historiens à se pencher plus en détail sur son septennat.

à lire aussi Un apprenti historien découvre l'ancêtre mayennais de Valéry Giscard d'Estaing

Un livre d'or est accessible dans le hall de la mairie de Château-Gontier, tout comme au Musée d'Orsay à Paris. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui avait décidé en son temps de faire de cette gare un musée. Yannick Favennec souhaiterait qu'on rebaptiste ledit musée pour lui donner un nom plus giscardien.