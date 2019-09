Hommage à Jacques Chirac : "L'important c'est d'être auprès de lui pour l'accompagner" raconte Philippe Briand

Indre-et-Loire, France

Après l'hommage populaire rendu par les Français à Jacques Chirac ce dimanche 29 septembre. C'est une journée de deuil national qui se déroule ce lundi 30 septembre. Plusieurs cérémonies sont organisées. Les drapeaux sont mis en berne sur les bâtiments publics.

Une cérémonie familiale se déroulera à 9h30, dans la plus stricte intimité, en la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides. Une cérémonie réservée au cercle le plus proche de l'ancien président. Philippe Briand, le président de Tours métropole et maire de Saint-Cyr-sur-Loire sera présent.

Il se rendra ensuite à midi, au service solennel célébré par l'archevêque de Paris, en l'église Saint-Sulpice, présidé par Emmanuel Macron et en présence de la famille de Jacques Chirac. Des membres du gouvernement et des chefs d'Etat étrangers vont faire le déplacement.

"Au minimum un grand frère" pour Philippe Briand

Le tourangeau, député pendant les deux mandats de Jacques Chirac et son secrétaire d'Etat chargé de l'aménagement du territoire en 2004 tenait particulièrement à lui rendre un dernier hommage. "On a été tellement proche, on a tellement vécu de choses que l'important ce n'est pas d'être sur le banc mais l'important c'est d'être auprès de lui pour l'accompagner" explique-t-il.

"Jacques Chirac et les Chirac font partie de ma famille"

"C'est quelqu'un de ma famille, au minimum mon grand frère. La démarche est faite pour lui, comme on accueille quelqu'un de sa famille dans le recueillement et dans la peine" poursuit Philippe Briand. "Jacques Chirac et les Chirac font partie de ma famille" ressent le Tourangeau qui a échangé ces derniers jours avec la fille et la femme de Jacques Chirac.

"Ce qui est le plus fort c'est l'hommage des Français"

"Je reprends une citation de Chirac quand il a été élu Président de la République : "Je rends hommage à tous ces gens simples et droits qui ont fait la France dans laquelle nous sommes" se souvient l'élu.

"Il y a dans chaque village quelqu'un qui connaît Jacques Chirac"

"Ce sont ces gens simples et droits qui attendent maintenant des heures sur les trottoirs pour entrer à l'Elysée pour écrire un mot sur le livre. Ils seront là par la pensée, un chagrin sincère et véritable. Cela marque bien le lien qu'il avait avec eux" explique Philippe Briand. "Il y a dans chaque village quelqu'un qui connaît Jacques Chirac" conclut-il ému.