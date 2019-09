Hommage à Jacques Chirac : une messe à la cathédrale de Chambéry ce jeudi

Chambéry, France

Parmi les multiples hommages rendus à Jacques Chirac depuis son décès le 26 septembre, une messe solennelle à sa mémoire sera organisée ce jeudi 3 octobre à 19 heures en la cathédrale de Chambéry en Savoie, à l'initiative du président du Conseil départemental Hervé Gaymard et du maire de Chambéry Michel Dantin (Les Républicains). L'office sera célébré par le Père Dupraz, archiprêtre de la cathédrale.

Une messe solennelle jeudi à 19 heures à Chambéry

Hervé Gaymard a été deux fois ministre de Jacques Chirac (économie et agriculture) et deux fois secrétaire d'état dans un gouvernement sous sa présidence (finances et santé), a confié à France Bleu Pays de Savoie que Jacques Chirac était une "sorte de grand frère" pour lui et un modèle.

Le maire de Chambéry Michel Dantin pourrait être présent si son état de santé le lui permet (il se remet d'une nouvelle opération aux yeux).

Un registre de condoléances est toujours ouvert en mairie de Chambéry, tout comme à Annecy dans la mairie déléguée d’Annecy-le-Vieux.

Des hommages à Paris dès ce dimanche

Parmi les autres hommages de la France et des Français rendus à Jacques Chirac, il y a une cérémonie populaire, en présence de la famille, ce dimanche à partir de 14h00 aux Invalides. L'ancien président sera ensuite inhumé, vraisemblablement lundi, dans un cadre strictement privé au cimetière du Montparnasse aux côtés de sa fille Laurence, décédée en avril 2016, conformément au souhait de son épouse Bernadette.

Une journée de deuil national est également décrétée ce lundi 30 septembre. Les drapeaux sont en berne et un service solennel sera rendu ce jour-là à 12H00 en l'église Saint-Sulpice à Paris. Une minute de silence sera observée à 15 heures dans les administrations et les écoles de France.