En parallèle des réunions européennes qui se tiendront à Lens et à Tourcoing, le président de la République passera une journée dans le Nord-Pas-de-Calais, mercredi 2 février 2022. Il se rendra notamment à Liévin, au Louvre-Lens et à Tourcoing.

Hommage aux mineurs, bassin minier et Europe... Emmanuel Macron en visite dans le Nord-Pas-de-Calais

Après sa venue dans la Sambre et l'Avesnois en novembre (photo), Emmanuel Macron se rendra dans le bassin minier et à Tourcoing le 2 février 2022.

Moins de trois mois après sa dernière visite dans la région, Emmanuel Macron est de retour dans le Nord-Pas-de-Calais. Le président de la République passera la journée du mercredi 2 février entre le bassin minier et la métropole lilloise.

Au même moment, se tiendront deux conseils des ministres européens à Lens et à Tourcoing. D'un côté avec les ministres de l'Industrie des 27 pays membres et de l'autre avec ceux de l'Intérieur. Des réunions dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, prise le 1er janvier.

Parler culture et jeunesse au Louvre-Lens

Emmanuel Macron se rendra d'abord, mercredi après-midi, à Liévin pour rendre hommage aux quarante-deux mineurs morts dans la fosse Saint-Amé, le 27 décembre 1974. Puis, il rencontrera des acteurs locaux avec plusieurs ministres au sujet de l'Engagement pour le renouveau du bassin minier (ERBM).

Direction Lens ensuite pour le Président qui visitera le Louvre-Lens et sa Galerie du Temps. Il discutera avec des collégiens et des lycées qui participent à des ateliers d'éducation artistique et culturelle.

Pendant cette visite du Pas-de-Calais, il sera accompagné de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, d'Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'Industrie, d'Emmanuelle Wargon, ministre déléguée en charge du Logement et de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'Autonomie.

à lire aussi Ce qu’il faut savoir sur la présidence française de l’Union européenne

La dernière partie de sa journée se passera à Tourcoing, dans la soirée. Il se rendra à la réunion informelle entre les ministres de l'Intérieur, à l'hôtel de ville, avec l'ancien maire de la commune et actuel ministre Gérald Darmanin. Les discussions porteront sur la réforme de l'espace Schengen. Avant cela, il prendra la parole.

Finalement, Emmanuel Macron ne passera qu'une seule journée dans le Nord-Pas-de-Calais et devrait repartir le soir-même.