Hommages nombreux à Antoine Rufenacht

Les réactions sont nombreuses et l'émotion vive depuis l'annonce samedi du décès d'Antoine Rufenacht, l'ancien maire du Havre de 1995 à 2010 décédé chez lui à l'âge de 81 ans. Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy ou encore la havraise présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde ont salué l'homme qui a su transformer sa ville. "Tu duca, tu signore, e tu maestro" ("Tu es mon guide, mon seigneur et mon maître", paroles de Dante à Virgile dans "L'Enfer"), lui a rendu hommage l'ex-Premier ministre Edouard Philippe qui lui avait succédé à la mairie du Havre en 2010. Ses obsèques seront célébrées ce jeudi en l'église Saint-Joseph.

Ancien secrétaire d'Etat de Raymond Barre (1976-1978), ancien député de la Seine-Maritime, Antoine Rufenacht avait aussi présidé la région Haute-Normandie de 1992 à 1998 après avoir battu Laurent Fabius. Mais sa principale fierté fut en 1995 de remporter à la 4ème tentative la mairie du Havre fief du PCF. Il y est réélu en 2001 et 2008. En 2002 il est directeur de campagne de Jacques Chirac à l'élection présidentielle mais préfère retourner au Havre plutôt que de devenir ministre. En 2017 il soutient Nicolas Sarkozy. Ce dernier l'avait nommé en 2011 à la tête de l’Axe Seine du projet du Grand Paris.

Au Havre il laisse la trace d'un maire bâtisseur avec le classement à l'Unesco du centre-ville reconstruit par l'architecte Auguste Perret, la rénovation des quartiers comme celui des Docks avec la piscine Nouvel, le Stade Océane, le tramway. Sans oublier le développement économique avec l'extension du port du Havre avec Port 2000.

Antoine Rufenacht était aussi l’un des meilleurs amis de Claude Erignac, le préfet assassiné en Corse en février 1998 et il présida pendant dix ans l’association qui porte son nom.

Invitée ce lundi matin de France Bleu Normandie la députée Agir du Havre Agnès Firmin le Bodo, ex adjointe d'Antoine Rufenacht, s'est d'abord souvenue du 18 juin 1995 (la victoire à la mairie) "je me suis engagée en 1983 derrière lui , j'avais 15 ans... 1995 est la date du renouveau et de la renaissance du Havre. Cette date qui nous permet aujourd'hui de dire notre fierté d'être havrais... Le classement au patrimoine mondial est sous doute le plus révélateur de ce qu'il a voulu pour Le Havre avec _Port 2000__. Agnès Firmin Le Bodo a ajouté avoir tout appris aux côtés d'Antoine Rufenacht avec cette leçon: "c'est dans l'union que les combats politiques se gagnent"._

Interview d'Agnès Firmin le Bodo Copier

Les conseils d'Antoine Rufenacht aux jeunes élus en 2014 sur France Bleu Normandie Copier

La réaction de la conseillère régionale Valérie Egloff Copier

La réaction du communiste Jean-Paul Lecoq Copier