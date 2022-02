Homophobie : la Ministre Elisabeth Moreno en direct à 7h45 ce mardi sur France Bleu Gard Lozère

Les Comités opérationnels de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (CORA) déclinent sur le terrain les mesures et orientations du plan interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Ils sont élargis depuis 2019 aux associations LGBT locales afin d’impulser et coordonner la lutte contre l’homophobie et la transphobie. En Lozère, ce comité sera officiellement installé ce mardi, lors d'une réunion à Mende, avec les principaux acteurs : collectivités, Justice, gendarmes, policiers, élus et associations. A cette occasion, Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, a choisi France Bleu Gard Lozère, pour présenter le dispositif.

