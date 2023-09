Hôpital de Bastia : Michel Castellani attend des annonces d’Emmanuel Macron

Au fil de son entretien accordé ce mardi 26 septembre à France Bleu RCFM, le député nationaliste Michel Castellani est revenu sur les discussions en cours entre la Corse et Paris sur l’avenir institutionnel de l’île. Il a notamment confié à ce sujet que « Beauvau s’efforce de faire souffler un vent optimiste, en disant : "vous verrez, vous allez être satisfaits, il y a des propositions très sérieuses qui vont vous être faites" ». Et d’ajouter : « Concrètement, je ne sais pas ce qu’il y a derrière, on verra, on appréciera ».

« On sait très bien qu’une réforme constitutionnelle c’est une procédure très longue » poursuit Michel Castellani. « Il s’agit d’obtenir une majorité comprise avec le Sénat. Tout cela est difficile. On ne se cache pas qu’il y a des blocages féroces dans toute une partie de l’opinion politique française ».

"On ne demande pas la lune"

« Il faut faire comprendre qu’on ne demande pas la lune » plaide le député membre du groupe LIOT à l’Assemblée Nationale. « On demande des choses qui se passent tout à fait correctement dans plusieurs coins d’Europe et du monde. Et qu’en plus si les choses allaient bien en Corse dans l’état actuel, on le saurait. On ne demande pas une escalade institutionnelle par plaisir, on demande de pouvoir adapter le cadre dans lequel nous vivons à nos réalités, de façon à essayer de les améliorer, ce qui ne sera pas facile d’ailleurs, on n’a pas de baguette de magique ».

« En dehors des aspects institutionnels, il y aussi des aspects très concrets et très directs, je pense, en particulier, à l’hôpital de Bastia » souligne encore Michel Castellani qui attend également, de la venue d'Emmanuel Macron en Corse, des réponses sur ce dossier qu’il défend bec et ongles après être intervenu une dizaine de fois dans l’hémicycle du Palais Bourbon pour en rappeler l’urgence. « C’est un secret pour personne que l’hôpital de Bastia est obsolète et qu’il faut vraiment changer les choses. On ne peut plus continuer comme ça, c’est une question de santé publique. Il serait temps d’avancer ».