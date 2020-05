Hôpitaux, automobile, vacances : le gouvernement prépare la suite du déconfinement

Le Premier ministre Edouard Philippe (à gauche) et le Président Emmanuel Macron (photo d'illustration).

Après un long weekend marqué par la reprise progressive des cérémonies religieuses, le gouvernement prépare les prochaines étapes du déconfinement avec des annonces attendues la semaine prochaine sur les grandes vacances et la réouverture des bars et restaurants, une concertation sur l'hôpital et des aides à des filières comme l'automobile.

Coup d'envoi du Ségur de la santé ce lundi

En première ligne face à l'épidémie de Covid-19, le personnel soignant attend de pied ferme le coup d'envoi lundi du "Ségur de la santé", qui vise à améliorer les conditions de travail et la prise en charge des malades à l'hôpital, et notamment la hausse des rémunérations promise par Emmanuel Macron.

Annonces pour le secteur automobile et le secteur du livre

Par ailleurs, alors que le constructeur Renault est au plus mal, le président de la République devrait faire "d'importantes annonces" mardi dans le cadre d'un plan de soutien de la filière automobile. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a aussi évoqué un plan de soutien à la chaîne du livre en fin de semaine.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, a pour sa part prévenu dimanche que la dette française allait "sans doute" dépasser le seuil de 115% du produit intérieur brut en fin d'année, conséquence des mesures de soutien à l'économie face à la crise sanitaire.

Elu samedi maire de Tourcoing (Nord), avec la reprise des conseils municipaux élus en mars, Gérald Darmanin a également annoncé 3 milliards d'euros d'exonérations de cotisations sociales pour les entreprises de secteurs particulièrement frappés par la crise sanitaire, comme la restauration, le tourisme, la culture ou le sport. En dehors de ces secteurs, les sociétés ayant vu leurs cotisations sociales reportées pourront étaler leur paiement, a précisé le ministre lors de l'émission Le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.

Les grandes vacances

Le gouvernement devrait également donner des précisions dans le courant de la semaine sur la phase suivante du déconfinement, notamment sur l'organisation des vacances d'été, qu'il faudra passer "plutôt en France", a souligné la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne sur France Inter.

Restaurateurs et cafetiers sauront aussi cette semaine s'ils pourront rouvrir leurs établissements à compter du 2 juin dans les départements classés "vert".