"Horizons" veut s'installer dans le paysage corse

Il a installé lui-même son troisième comité municipal de Corse à Ajaccio, après ceux de Bastia et l'île-Rousse, vingt-quatre heures auparavant. 150 personnes environ étaient présentes dans la salle Prestige du palais des congrès, 200 selon les organisateurs.

Edouard Philippe a déambulé dans les rues de la ville, répondu à quelques questions de l'assitance lors de la réunion d'installation au palais des congrès, et évoqué sa vision pour la Corse de demain.

Mais comme lui a fait remarqué la presse, il n'a pas utilisé le mot "d'autonomie".

"Pourquoi fermer la porte à un référendum ?"

"Aucune autre collectivité dans l'hexagone n'a autant compétences que la Collectivité de Corse, et ça parait entendable, justifiable et légitimé. Mais comment cette collectivité exerce cette compétence? C'est aux corses de le dire, et ils le disent au moment des élections. Est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin ? La question n'est pas misérable, on peut la poser. Mais pour moi, compte tenu de la date récente de l'entrée en vigueur de cette nouvelle façon d'exercer les compétences, on pourrait se donner le temps voir comment ça marche... est-ce que vraiment on a été au bout de ce qui a été possible aujourd'hui avant de se poser la question d'autres évolutions institutionnelles ?"

-RCFM : "Vous fermeriez la porte à un référendum ?

-Je ne ferme jamais la porte à quoi que ce soit ! Pourquoi fermer la porte à un référendum ! Je n'ai jamais été contre, mais la question c'est "quelle loi voulez-vous faire adopter ?", "quel système vous voulez faire adopter ?".

A la tribune, le maire du Havre a balayé certains grands sujets nationaux (Sécurité, réseaux sociaux, Méditerranée...), mais s'est aussi exprimé sur des sujets plus locaux. Ajaccio, c'est la ville de son réfèrent régional pour "Horizons" Laurent Marcangeli.

Edouard Philippe, président du parti "Horizons" à Ajaccio le 16 février 2022. © Radio France - Olivier Castel

D'ici là...

Le président de la plus grande agglomération de l'île (87 726 habitants en 2018 selon l'INSEE) sera en quelques sortes la boussole corse d'"Horizons"... mais jusqu'où ? Peut-être jusqu'en 2027, à en croire la réponse pleine d'espoirs d'Antoine Maestrali, délégué au comité ajaccien du parti.

"J'espère. En tout cas, je pense qu'Edouard Philippe a la stature d'un homme d'Etat et les capacités à structurer une pensée sur les quinze ou vingt prochaines années. [...] C'est le début d'une aventure, on verra bien où cela nous mène. "