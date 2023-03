Hubert Brigand, député LR de la Côte-d'Or : "Je ne voterai pas la réforme en l'état"

France Bleu Bourgogne : Vous, est ce que vous allez voter le texte en l'état ?

Hubert Brigand : Moi, si vous voulez, j'ai le mérite de la clarté. Donc je ne vais pas voter le texte en l'état qui repousse entre autre. Mais il n'y a pas que ça, l'âge de départ à 64 ans.

Pour quelle raison vous refuser de le voter ?

Il faudrait peut être une heure pour les expliquer. Ce débat est arrivé début janvier avec une méprise du gouvernement vis-à-vis des parlementaires. Premièrement, le 47.1 qui limitait le débat dans le temps, donc ça commençait mal. Et deuxièmement, j'aurais souhaité une vraie loi qui nous laisse le temps de débattre. Ce qui n'a pas été le cas puisqu'on a greffé cette loi sur un budget supplémentaire de la Sécurité sociale, mais vraiment, qui a eu cette idée-là ? En plus de ça, le texte de 175 pages, avec beaucoup de choses approximatives, imprécises, ont fait que le débat débutait vraiment dans la confusion la plus totale. Et ce n'est pas le manque de réponse des ministres qui a arrangé les choses. Un flou artistique sur les 1 200 € de retraite? Qui ? Combien de millions? 20 000? Les carrières des femmes. Et puis hier (mercredi) il y a une demande qui avait été faite par le groupe LR qui n'a pas été satisfaite. C'est que tout les travailleurs qui qui démarrent leur vie professionnelle avant 20 ans puissent travailler seulement 43 ans.

IIl y a quand même eu des avancées à la demande du groupe DLR sur ce texte ?

Oui, il y a eu des avancées. Oui, un petit pas, un petit pas finalement, et c'est la loi du Sénat qui nous est proposée ce matin que l'on refuse depuis le début. Et puis les sources de financement. Et vous savez que la fraude fiscale c'est 15 milliards d'euros par an. 15 milliards, c'est beaucoup plus qu'il n'en faut pour combler les 10 milliards qu'il manquerait en 2030. Donc des économies, il y en a. Moi j'aurai accès si vous voulez. Le manque de ressources soi disant. D'ailleurs, le COR, un organisme d'étude proche du premier ministre, nous dit que finalement, il n'y a pas obligatoirement péril en la demeure.