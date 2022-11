Hubert Brigand réclame une prison dans le Châtillonnais

Hubert Brigand, député de la 4e circonscription de Côte-d'Or réclame l'installation d'une prison à Châtillon-sur-Seine. Il a interpellé le ministre de la Justice à ce sujet.

Une prison à Châtillon-sur-Seine, c'est un projet qui ne date pas d'hier, pourquoi ça bloque ?

J'interpelle autant qu'il faut les ministres pour leur signaler les problématiques du monde rural. Je souhaite depuis 30 ans obtenir une prison dans le Châtillonnais. Je ne vois pas pourquoi les prisons seraient toujours en banlieue parisienne, voire vers les métropoles. Je n'ai pas réussi jusqu'à aujourd'hui à obtenir satisfaction. On m'oppose des critères qui me semblent tout à fait contestables. Je continuerai à me battre. Je pense qu'une prison peut très bien se situer à côté d'une ville moyenne.

C'est un projet qui est intéressant économiquement, en terme d'emploi ?

Ce sont des centaines d'emplois et je souhaiterais que dans le cadre de cette décentralisation de la France loupée depuis 30 ans, on puisse obtenir ce type d'investissement qui se justifie partout, plus particulièrement à proximité de villes comme Châtillon ou dans la quatrième circonscription.

D'une manière générale, vous avez l'impression que les élus du monde rural ont du mal à se faire entendre ?

À chaque fois qu'un ministre est venu, depuis le nouveau gouvernement, c'est en région dijonnaise. A chaque fois je fais un communiqué, je pense que je vais en faire un quatrième. Ils s'éloignent de dix kilomètres maximum de Dijon, ce qui est un scandale. La France, ce n'est pas que les métropoles, c'est aussi le milieu rural. Nous sommes des Français comme tout le monde.

Je peux vous assurer que je vais faire en sorte d'être entendu. Je pense que je vais arriver quand même à me faire connaître, peut être pas autant que Jean Lassalle, mais pourquoi pas. Il y a un vrai problème dans le milieu rural. Je souhaite quand même que ça soit pris en compte au niveau du gouvernement. Sinon, vous savez, quand le monde rural s'éveillera, je pense qu'on fera du bruit.