Hubert Falco contre-attaque après les accusations d'une syndicaliste du Conseil départemental du Var

L'avocat d'Hubert Falco annonce déposer plainte ce jeudi pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de la secrétaire générale de l'UNSA 83. Cette dernière a alerté le parquet financier sur un possible détournement à propos de repas préparés pour Hubert Falco alors qu'il n'était plus président du CD.

La contre-attaque d'Hubert Falco n'a pas tardé après un article du Canard enchaîné paru ce mercredi qui évoque des repas préparés par les services du Conseil départemental du Var alors que l'actuel maire de Toulon n'était plus président de la collectivité départementale. Une période qui va de 2002 à 2018. C'est le syndicat UNSA qui s'interroge sur le bien fondé de cette dépense et dit "vouloir s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un détournement de biens publics" et indique avoir fait un signalement au Parquet national financier. Thierry Fradet, l'avocat de Hubert Falco annonce déposer plainte ce jeudi pour "dénonciation mensongère" à l'encontre de la secrétaire générale de l'UNSA, Faouzia Mehazem, ainsi que pour diffamation notamment à l'encontre du Canard enchaîné.

S'il y a bien quelque chose qui heurte Hubert Falco, c'est qu'on l'attaque sur sa probité d'autant, et c'est de notoriété publique que le maire de Toulon mène quasiment une vie d'ascète, et mange très peu. Alors il entend démonter point par point les accusations. Il confirme avoir déjeuné au conseil départemental, comme l'autorise son titre de président de l'entraide des anciens élus du Conseil départemental. "Mais à la cafétéria, en toute transparence, précise t-il , parmi les agents. Pas question de frigo personnel, de homard ou de champagne affirme le maire, allant à l'encontre de la secrétaire générale de l'Unsa, à l'origine des accusations. "Une dame, ancienne détenue, qui règle ses comptes parce qu'elle fait l'objet elle-même de poursuites de la part du Conseil départemental à qui elle doit de l'argent, s'insurge Maitre Thierry Fradet. L'avocat d'Hubert Falco qui conclut en indiquant que la période de pré campagne électorale ne permet pas de faire n'importe quoi .