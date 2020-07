Hubert Falco demande des renforts pérennes de policiers pour lutter contre le crime organisé à Toulon

Quelques heures après la mort d'un tunisien de 18 ans dans une cité sensible de Toulon, Hubert Falco, le maire de la ville adresse un courrier ce mardi au Premier ministre pour lui demander des renforts pérennes de policiers afin de lutter "contre des meurtres commandités par le crime organisé".

C. Marquès

Hubert Falco le maire de Toulon s'est adressé par courrier ce mardi au Premier ministre afin qu'il attribue "non pas des effectifs supplémentaires uniquement durant la saison estivale, mais des effectifs immédiats tant en hommes qu'en moyens techniques pour ramener le calme dans les cités dans les meilleurs délais".

"Vous vous êtes rendu à Nice la semaine dernière, et conscient des réalités niçoises, vous avez pris la décision de doter la ville de moyens supplémentaires conséquents et pérennes...Monsieur le Premier ministre, il en va de même pour Toulon et son territoire. Il est urgent que vous nous entendiez, il est urgent que vous nous accordiez les mêmes renforts que ceux accordés à mon ami Christian Estrosi" peut-on lire dans ce courrier.

"Il ne s'agit plus de nous affecter des effectifs supplémentaires durant la saison estivale..Non, il s'agit de repenser et de renforcer en profondeur la sécurité publique sur nos territoires.. C'est la raison pour laquelle je sollicite dans un premier temps des renforts immédiats tant en hommes qu'en moyens techniques pour ramener le calme dans nos cités dans les meilleurs délais" écrit Hubert Falco.