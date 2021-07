Hugues Moutouh, nouveau préfet de l'Hérault : la sécurité avant tout

Hugues Moutouh promet un mode de relation "très direct, très franc, très cash, et sans langue de bois". Il se revendique comme un "fonctionnaire d'autorité" et assume sans trembler vouloir "se faire respecter et faire respecter les fonctionnaires".

A 53 ans, il se présente comme le "bras armé" de l'Etat sur le territoire et dénonce d'entrée les menaces récentes contre la députée Patricia Mirallès, par un ou plusieurs anti-vaccins. Il prévient, d'ailleurs : "comptez sur moi pour avoir la main ferme".

Il veut "nettoyer" Montpellier

L'un de ses chevaux de bataille : la "sécurité du quotidien". Hugues Moutouh entend "nettoyer la ville" de Montpellier, de concert avec le maire Michaël Delafosse. Une expression qui n'est pas sans rappeler celle de l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy, président sous les ordres duquel il a travaillé et dont il a été le conseiller, lorsqu'il promettait de nettoyer La Courneuve au Karcher ou de débarrassait Argenteuil de la "racaille". Le préfet souhaite en effet mettre fin aux agressions et aux dégradations : "il n'y a pas de petites incivilités. Ma doctrine, c'est d'être dur avec le crime et ses causes", annonce celui dont le chien s'appelle "Poutine".

Lutter aussi contre la radicalisation et le séparatisme, c'est ce qu'il souhaite. Et ce, sous toutes ses formes : l'islamisme, mais aussi l'ultra gauche, affirme Hugues Moutouh, lui qui officiait place Beauvau, comme conseiller du ministre de l'Intérieur, lors des attentats commis par Mohamed Merah, en 2012.

Position face à la pandémie

L'une de ses urgences sera cependant la lutte contre la pandémie de coronavirus, alors que l'Hérault "ne va pas fort", avec un taux d'incidence de 201,4 pour les résidents. Il rappelle que la dynamique est "exponentielle", même si le nombre de patients en réanimation reste faible (9) et que la vaccination est plutôt encourageante, selon lui, avec un taux de plus de 85% chez les plus de 75 ans.

Hugues Moutouh craint de devoir en arriver à un durcissement progressif des mesures, face à la quatrième vague : "trop de gens ne le portent pas ou le portent mal". Est-ce qu'il prendra lui-même des mesures dans les prochains jours ? Il y songe, en fonction bien sûr de la dynamique, et il n'exclut pas de nouvelles restrictions sur "les jauges, des contrôles accrus et une extension géographique du port du masque."

Ancien avocat d'affaires, passionné de sports

Cet ancien officier de l'Etat à Valence, qui s'attachera par ailleurs aux nombreuses questions liées à la mobilité dans l'Hérault, revendique aussi un tropisme agricole et sportif, lui qui a longtemps joué au rugby.

Né à Paris, il grandi et étudie à Bordeaux, ville dans laquelle il obtient ses diplômes et son agrégation à la faculté de Droit. Ensuite, retour dans la capitale, avec une longue expérience en cabinet ministériel puis présidentiel. Une trajectoire qu'il met entre parenthèse en 2012, pour devenir avocat d'affaires associé, durant deux ans. Ensuite, une carrière de chef d'entreprise jusqu'en 2019, avant de redevenir préfet, cette fois dans la Drôme.