Huguette Tiegna, députée LREM du Lot, encore menacée de mort

C'est une montée en puissance terrifiante. Celle des violences à l'égard des élus de la République. Huguette Tiegna, députée LREM du Lot a reçu un mail extrêmement violent le 6 février dernier. Intitulé "je vais faire rouler ta tête", l''auteur précise qu'il veut lui "mettre une balle" et la "décapiter avec une hache".

Vous avez porté plainte cette semaine après avoir reçu un mail. Es-ce la première fois que vous êtes menacée de mort?

Non, ce n'est pas la première fois. C'est la quatrième fois que je dépose plainte pour des menaces de mort, mais aussi pour le fait que ma permanence soit cassée. Je reçois beaucoup d'insultes régulièrement, mais les menaces de mort, c'est vraiment très particulier. Et cette fois ci, ça a vraiment pris un cran au dessus.

Vous pensez que vous êtes insulté parce que vous faites partie de la majorité ou parce que vous êtes d'origine africaine?

Il faut séparer les deux. Il y a bien sûr des insultes qui relèvent du racisme. Il y a eu effectivement un site web qui faisait l'apologie du racisme et à l'époque, j'avais déposé plainte. Ce site web a été fermé. Malheureusement, c'est plutôt une action menée au niveau européen et international qu'il faut entreprendre puisque quand un site ferme, un autre peut ouvrir.

Que vous dit-on au commissariat ou à la gendarmerie quand vous portez plainte ? Vous pensez qu'il essaient de trouver l'auteur de ces messages ?

Les policiers et les gendarmes sont vraiment à l'écoute et ils font le nécessaire pour retrouver les personnes. J rappelle que quand ma permanence avait été cassée, ce sont les gendarmes de Figeac qui ont pris les personnes en flagrant délit. Pour les e-mails, c'est vraiment très compliqué parce que ce sont des mails anonymes sans signature. Mais la brigade de recherches dans le cyber-sécurité fait vraiment tout pour pour retrouver ces personnes-là et leurs proches. La dernière fois, cela a été transféré au parquet par le procureur de Cahors.

Savez-vous si d'autres députés reçoivent des menaces comme vous régulièrement?

Oui, malheureusement, d'autres députés reçoivent des menaces. Les dernières statistiques du ministère de l'Intérieur, montre que plus de 300 plaintes pour menaces de mort ont été déposées entre juillet 2021 et janvier 2022. Je pense que le projet de loi sur la sécurité sanitaire a dû aussi jouer un rôle.

Avez-vous reçu des messages de soutien après avoir dénoncé ces menaces?

Oui, j'ai reçu beaucoup de soutiens venant de la société civile, mais aussi des élus, par delà des clivages politiques qui m'ont apporté leur soutien républicain et humain. Je pense que c'est très important. Les Lotoises et Lotois m'ont aussi encouragé à garder la tête haute face à ces intimidations et à poursuivre, bien sûr, le travail pour lequel ils m'ont missionnée Je tiens à les remercier pour cela.

Pensez-vous que le climat politique actuel et le discours extrémiste de certains candidats à la présidentielle favorisent ce genre de violences et d'insultes?

Oui, ces discours cristallisent les violences envers les élus. Et pas que nous, puisque nous avons aussi des citoyens comme des médecins, des soignants, des gendarmes et policiers qui sont visés. Il y a une forme de crispation qui fait qu'il y a une violence qui se développe de plus en plus et qui n'est plus cachée.

Certains candidats sont-ils responsables d'une montée de la violence en France?

Si on est capable de mépriser une couche de la population parce qu'elle n'est pas née en France, parce qu'elle rend la vie compliquée pour d'autres, c'est sûr que cela va pousser à la violence. Et ces derniers temps, avec la campagne présidentielle, on se demande si on est tous des humains quand on écoute certains candidats.

Malgré tout, allez-vous vous représenter en juin pour les prochaines législatives?

Si quelque chose doit m'arrêter dans ma mission, ce ne sont certainement pas ces menaces parce que je suppose aussi que ceux qui menacent espèrent aussi nous déstabiliser. Je suis engagée dans la campagne présidentielle du président Emmanuel Macron et bien sûr, une fois que la présidentielle sera passée, ce sera au tour de la partie législative et j'y serai engagée également.