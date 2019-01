Ian Brossat en campagne à Saint Pierre-des-Corps: "il y aura des gilets jaunes dans la liste du PCF aux européennes"

Indre-et-Loire, France

Ian Brossat, la tête de liste du PCF pour les élections européennes, est en campagne, et son parcours passait dimanche 20 janvier par St Pierre-des-Corps. Il a tenu une réunion-débat avec 150 sympathisants et militants à la salle des fêtes. Ian Brossat est adjoint au maire de Paris chargé du logement. Son slogan pour les européennes: "l'humain d'abord". Et donc son programme est clair: sortir l'Europe de sa logique ultra libérale et redonner sa place au monde du travail.

Sur la liste de Ian Brossat, il y aura des gilets jaunes, affirme--t-il, pas vexé du tout que les gilets jaunes aient aussi déclaré la guerre aux partis politiques.

Il est extrêmement positif qu'on entende enfin des ouvriers, des employés sur les chaines de télévision et à la radio, qui portent leurs revendications. Aujourd'hui on a besoin que cette voix là se fasse entendre, y compris dans nos institutions. Au PCF, nous aurons dans notre liste en position éligible Marie-Hélène Bourlat qui sera, si elle est élue, la première femme ouvrière à entrer dans le Parlement Européen -Ian Brossat

En Touraine, Ian Brossat a suivi le projet de fermeture de l'usine Sandvik de Fondettes avec ses 160 licenciements. Il suit le combat des salariés et il sait que Sandvik est un groupe suédois qui engrange d'énormes bénéfices. Si la liste du PCF obtient des élus à Strasbourg, deux mesures seront portées par les communistes contre le pouvoir des multinationales: l'interdiction de licencier si elles font des bénéfices et le prélèvement de leur impôt à la source.

Combien de temps encore allons nous accepter que des entreprises qui font des bénéfices records procèdent à des licenciements? C'est inacceptable. Si on l'accepte, à la fin c'est l'humain qui trinque. Nous disons qu'une entreprise qui fait des bénéfices ne devrait pas avoir le droit de licencier, ce sera une mesure que nous défendrons à Strasbourg, ce qui est immoral devrait devenir illégal! Quant à l'évasion fiscale, nous proposons tout simplement la taxation à la source sur les multinationales. Je ne vois pas pourquoi ce que le gouvernement a fait pour les particuliers, on ne pourraient pas le faire pour les entreprises -Ian Brossat

Le scrutin des élections européennes aura lieu le 26 mai prochain.