Ian Brossat en visite en Isère : "L'augmentation des salaires est au coeur du programme de Fabien Roussel"

France Bleu Isère : Ian Brossat, vous êtes adjoint au logement à la mairie de Paris et directeur de campagne de Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle. Un commentaire d'abord sur la journée d'action pour le pouvoir d'achat d'hier. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans la rue. Vous étiez dans un des cortèges parce que le pouvoir d'achat, c'est un des thèmes forts de votre parti, le Parti communiste.

Ian Brossat : C'est surtout un des thèmes principaux pour les Français parce que aujourd'hui, des millions de Français n'arrivent pas à vivre de leur travail, des millions de retraités n'arrivent pas à vivre de leur pension. Il y avait du monde effectivement dans les rues, et c'est au cœur du programme de Fabien Roussel : l'augmentation des salaires, l'augmentation du SMIC et un SMIC à 1.500 euros nets pour faire enfin en sorte qu'on puisse vivre correctement. Quand on bosse, quand on a une famille, on n'en est pas à chercher une prime d'activité à la CAF. On a aujourd'hui besoin de retrouver un pays avec des salaires convenables et je pense que ça doit être l'un des grands sujets de la présidentielle. En tout cas, ça fait partie des sujets que nous portons avec Fabien Roussel.

On revient à votre venue dans l'agglomération grenobloise. D'abord, pourquoi venir faire campagne ici? Parce qu'il y a encore des communes communistes comme Échirolles ou Saint-Martin-d'Hères dans la "ceinture rouge" de Grenoble ?

Parce que la parole de Fabien Roussel, elle, a vocation à être entendue partout. Il y a évidemment une implantation communiste importante en Isère, mais il y a aussi auprès de toute la population de porter ses revendications de justice sociale, d'égalité. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une société aussi inégalitaire. On parlait des salaires tout à l'heure, en même temps que des millions de Français ont de grandes difficultés. Les patrons du CAC 40, eux, se sont augmentés de 30 % . Ça, c'est la réalité qu'on vit partout, en Isère comme dans toute la France.

Samedi, Jean Castex et quatre ministres viennent dans le quartier de la Villeneuve, qui est à Grenoble et Échirolles, pour présider un comité interministériel à la Ville. De votre côté, que proposent les communistes pour améliorer la vie dans les quartiers comme celui de quartier de la Villeneuve?

Le service public ! Depuis trop d'années, on a fait reculer les services publics, c'est vrai dans les quartiers populaires, dans ce qu'on appelle les quartiers "politique de la ville", c'est vrai aussi en territoire rural, partout, l'Etat a trop reculé. Et quand l'Etat recule, on le sait, ce sont les mafias qui avancent. Et donc, l'une des grandes propositions que nous faisons avec Fabien Roussel, c'est le retour du service public sous toutes ses formes, à la fois pour garantir la tranquillité publique, mais aussi pour permettre aux gens d'avoir leurs droits garantis en matière de santé, en matière d'éducation. Le retour de l'Etat partout, dans tous les quartiers. C'est absolument nécessaire si on veut vivre correctement partout dans notre pays.

On revient à la présidentielle. En ce moment, plus de 400.000 sympathisants de gauche votent dans le cadre de la primaire populaire. Fabien Roussel n'a pas été retenu parmi les candidats. Vous le regrettez?

C'est une décision que les organisateurs de la primaire ont prise souverainement, sans doute parce que Fabien Roussel a une voix qui est un peu différente, un peu singulière. Ce que veut défendre Fabien Roussel, c'est une gauche populaire. D'ailleurs, Fabien Roussel ne s'adresse pas qu'aux électeurs de gauche. Il s'adresse à tous les électeurs, y compris à ceux qui, par le passé, ont pu voter pour la gauche et ont été déçus, ont été dégoûtés parce que le quinquennat Hollande n'a pas répondu à leurs attentes. Nous, nous nous adressons à tout le monde, au monde du travail, aux ouvriers, aux employés, aux retraités. Et donc nous avons une voix singulière dans cette campagne et cette voix singulière, elle a vocation à se faire entendre, à se faire respecter. Et ce que j'entends surtout, c'est que la campagne de Fabien Roussel commence à frémir et donc j'ai de bons espoirs pour avril prochain.

Une dernière question, elle vient de notre plateforme de consultation en ligne "Ma France", sur laquelle les auditeurs laissent leurs propositions dans le cadre de la présidentielle. Jean-Luc, de la ville de Claix, en Isère, dit qu'il "faut abolir la Constitution qui, en France, élit un monarque. Il faut une assemblée constituante". C'est l'une des idées de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Vous êtes d'accord, vous ?

En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut une nouvelle constitution parce que nous avons aujourd'hui des institutions qui sont très peu démocratiques, qui reposent beaucoup sur le président de la République, qui laissent de côté l'Assemblée Nationale. Et effectivement, on a besoin d'institutions plus démocratiques avec un président de la République qui partage davantage le pouvoir avec d'autres, y compris avec les parlementaires. Oui, bien sûr, je suis d'accord.