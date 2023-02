"Ignominie", "abject" : tollé en Gironde après un photomontage du député RN Grégoire de Fournas

Après ses propos polémiques à l'Assemblée nationale , le député Rassemblement National Grégoire de Fournas suscite un nouveau tollé ce lundi 6 février. Plusieurs élus socialistes et communistes de Gironde dénoncent un tweet publié trois jours plus tôt par l'élu du Médoc. Il s'agit d'un photomontage avec la légende suivante : "les conseillers départementaux de gauche du Médoc attribuent à l'association immigrationniste SOS Méditerranée 50.000 euros."

Pour l'élu, il s'agit d'un message à l'intention de la majorité du conseil départemental. "Si ils vont au conseil départemental voter ce type de subvention, alors la moindre des choses est qu'ils assument devant les électeurs, c'est pour cela que j'ai mis ces photos", justifie Grégoire De Fournas. "SOS Méditerranée c'est plutôt un bateau de passeurs."

Socialistes et communistes réagissent

Thierry Trijoulet, le premier secrétaire fédéral du parti socialiste en Gironde dénonce une ignominie : "sur la méthode je trouve ça particulièrement scandaleux. Ce sont des attaques, des mises en cause d'élus. Malheureusement, on est trop habitué avec M. De Fournas. Lui même est largement reprochable sur ses propos régulièrement, sur son attitude. Chacun prend ses positions mais ce n'est pas une position républicaine de sa part. On reconnait trop malheureusement le Rassemblement National." Le parti rappelle dans un communiqué que l'association "sauve des vies chaque jour, des efants, des femmes et des hommes qui affrontent la mort pour fuir la misère."

Le parti communiste de la Gironde s'insurge d'un tweet de Grégoire de Fournas "franchissant les limites de l'abject", révélateur de "son inhumanité". Et de poursuivre : "ce n'est pas à Monsieur De Fournas de juger du bien-fondé de la demande d'asile de ces êtres humains, c'est à la justice et aux services de l'Etat." Si de nouvelles photos d'eux étaient amenées à être "détournées", certains élus n'excluent pas de donner des suites judiciaires.