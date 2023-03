"Ah bon Patrick a démissionné ?", la surprise à Villenave-d'Ornon après l'annonce du départ du maire

L'annonce a pris tout le monde de court. Maire divers droite de Villenave-d'Ornon depuis 28 ans et réélu à quatre reprises, Patrick Pujol rend son écharpe tricolore à mi-mandat. Dans son discours ce mardi soir à l'issue du conseil municipal de la commune, il a annoncé vouloir partir "pour que ceux qui nous succèdent le fassent dans les meilleures conditions possibles."

Claude, Villenavais depuis 40 ans, apprend la nouvelle avec surprise, "ah bon Patrick a démissionné ?" Un maire qu'il a rencontré à plusieurs reprises, selon lui c'est un homme de parole. "Il nous a promis de ne pas faire de hausse d'impôts, et effectivement on peut constater que du début jusqu'à la fin, les impôts n'ont pas bougé au niveau de la commune", salue celui qui a aussi été président d'un club de handball, et qui a toujours bénéficié "d'importantes subventions de la part de la commune".

"Notre élection en 1995 dans une terre de gauche, c'était une première victoire"

Sandrine, a aussi vécu les mandats successifs de Patrick Pujol, et a vu ses enfants grandir dans la commune. "Il a remis plein d'activités dans la ville, la piscine, dans les écoles. On a vu une croissance positive de Villenave-d'Ornon ses dernières années." Et de rajouter : "J'ai toujours voté pour lui alors que ce n'est pas mon bord politique."

Mais Patrick Pujol avait aussi ses détracteurs. Lors d'une campagne municipale ses opposants le surnommaient "Monsieur bétonneur". Ce qui semble l'avoir particulièrement touché selon Yannick Huet, l'un de ses adjoints depuis le premier mandat du maire en 1995. "C'est à cause des constructions des nouveaux quartiers, mais en même temps force est de constater qu'il y a un manque de logement sur la métropole. Si on veut loger les gens, il faut malgré tout construire des logements", explique-t-il. Il retient de ses 28 ans beaucoup de fierté d'avoir travaillé avec Patrick Pujol : "Déjà notre élection en 1995 dans une terre de gauche, c'était une première victoire. Et puis il y a eu la première réélection au premier tour, c'était véritablement la récompense de tout le travail qui avait été accompli", rajoute-t-il.

L'édile a remis sa démission au Préfet de la Gironde, il faut maintenant qu'elle soit validée. Ensuite, sous deux semaines, le conseil municipal se réunira pour élire un nouveau maire. Michel Poignonec, son actuel premier adjoint est pressenti pour prendre sa succession.