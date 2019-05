Il est encore temps de faire une procuration pour les européennes dimanche

Dimanche 26 mai, jour des élections européennes, mais serez-vous là pour voter ? Si non, vous avez encore le temps pour faire une procuration. On vous explique les démarches.

Vous avez peut-être prévu de célébrer la fête des mères en familles dimanche 26 mai , ou de passer le weekend ailleurs qu'à la maison. En cas d'absence, avez-vous pensé à faire une procuration pour voter aux élections européennes qui se tiennent aussi ce dimanche ?

Il n'est pas trop tard, vous avez jusqu'à la veille pour faire une procuration. Toutefois, il est conseillé de ne pas attendre samedi, car il faut que les demandes soient enregistrées à temps par les mairies.

Au commissariat du 15e arrondissement de Paris, une centaine de personnes défilent toutes les heures, avec un pic à 9h le matin. L'affluence risque d'être plus importante plus les élections approchent, même s'il y a moins de monde que pour une présidentielle. "On a eu un peu peur quand on a vu la queue, mais ça va plutôt vite, on a mis 7 minutes", raconte Arthur, récépissé en main.

Où faire une procuration ?

Dans un commissariat de police ou une gendarmerie. Vous pouvez aussi vous rendre au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Pour savoir où aller près de chez vous, rendez-vous sur le site service-public.fr.

A savoir, que si vous ne pouvez pas vous déplacer à cause de votre état de santé, un personnel de police peut se déplacer à votre domicile pour établir la procuration. Il faudra alors présenter un certificat médical.

Doit-on se déplacer en personne ?

Oui, celui qui fait la demande de procuration qu'on appelle le mandant, doit se présenter en personne auprès des autorités compétentes. Il faut alors remplir un formulaire fourni sur place ou que vous pouvez imprimer avant.

A qui peut-on donner une procuration ?

La personne qui votera à votre place, qu'on appelle mandataire, doit répondre à deux conditions :

-être inscrit sur les listes électorales de la même commune que vous, mais forcément au même bureau de vote

-le mandataire ne doit avoir qu'une seule procuration établie en France. Il peut en avoir deux maximum, si l'autre est établie à l'étranger.

Le jour du scrutin, le mandataire doit se présenter à votre bureau de vote, pour voter en votre nom, mais il n'a pas besoin de votre pièce d'identité, seule la sienne suffit avec sa carte d'électeur.