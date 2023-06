Brice Lafontaine, Veronica Massana et Vincent Panabières, trois des co-fondateurs de l'association Perpignan La Catalane

A leurs yeux, Louis Aliot s’est rendu coupable d’un crime de lèse-majesté lorsqu’il a décidé de débaptiser « Perpignan la catalane » au profit de « Perpignan la rayonnante » . Trois ans après l’arrivée au pouvoir du maire RN, un collectif de citoyens et d’anciens élus de centre-droit annoncent la création de l’association militante « Perpignan la catalane ». Objectif, « rendre leur fierté aux habitants ».

« Il est urgent que Perpignan retrouve son nom, et ses valeurs », lance Brice Lafontaine, le secrétaire de cette nouvelle entité. « N’importe quelle ville de France peut se targuer d’être la rayonnante, mais une seule peut être la catalane », poursuit cet ancien conseiller municipal, chef de file de la fronde catalane lors du changement de nom de la Région. « Perpignan doit rester un pont, une porte ouverte entre deux territoires. Notre ville n’est pas uniquement au sud de la France, elle est aussi au nord de la Catalogne. ».

D’une même voix, les fondateurs de l’association déplorent la « décatalanisation » de Perpignan et la « dégradation » de la ville depuis l’arrivée du RN au pouvoir. « L’heure est venue de présenter des projets, de faire des propositions, pour redonner aux perpignanais la fierté de leur ville », détaille le dossier de presse.

S’ils se défendent « de s’inscrire dans une action politique », la liste des fondateurs et des premiers sympathisants de l’association rassemblent de nombreuses personnalités de centre-droit. Aux côté de Brice Lafontaine, figurent l’ancien maire de Perpignan Jean-Paul Alduy, et son ancien adjoint aux affaires catalanes Jaume Roure, la conseillère départementale et ex-conseillère municipale Annabelle Brunet (lors du mandat de Jean-Marc Pujol) ou encore l’ancien maire de Banyuls-sur-Mer Pierre Becque.

L’équipe fédère aussi des personnalités issues de la société civile, comme Vincent Panabières, président d’une penya de l’Usap et directeur de cabinet du maire de Toreilles, l’enseignante Florence Micolau (candidate aux dernières élections départementales en binôme avec le maire de Canohés Jean-Louis Chambon), Véronica Massana, directrice de communication ou Geneviève Massot, retraitée.

A ceux qui seraient tenté d’y voir l’ébauche d’une liste électorale en vue des élections municipales de 2026, Brice Lafontaine assure que « ce n’est absolument pas l’objectif recherché ». L’idée serait plutôt, assure-t-il, de « fédérer les énergies » et de « faire émerger des idées et des solutions », en espérant que de futurs candidats « s’en saisissent ».