"Il était urgent de sortir de cette situation" juge Johanna Rolland au congrès du PS

Après une semaine de crise qui a déchiré le parti les socialistes espèrent enfin tourner la page. Le premier secrétaire Olivier Faure a vu sa victoire entérinée ce samedi au congrès du parti à Marseille. Olivier Faure désormais flanqué de deux premiers secrétaires délégués, la maire de Nantes Johanna Rolland qui le soutenait, et son opposant Nicolas Mayer Rossignol le maire de Rouen.

"Il était urgent de sortir de cette situation qui donnait un spectacle aux Françaises et aux Français tout à fait désolant- a déclaré Johanna Rolland sur France Info - Donc je me réjouis qu'il y ait aujourd'hui un accord de rassemblement dans la clarté". "On est dans un grand parti qui est attaché à sa démocratie interne et donc on a une majorité et une minorité. Hélène Geoffroy et ses amis seront donc dans la minorité (Hélène Geoffroy, chef de file des anti-Nupes, ne fera pas partie de la direction mais prendra la présidence du conseil national, le parlement du parti). Nous disons nous, on est attachés à cette union de la gauche et des écologistes. Mais on souhaite que le PS, par le travail, par l'engagement, puisse demain redevenir une force centrale dans cet accord de la gauche" ajoute la maire de Nantes.

"Le PS était dans la souffrance, il est aujourd'hui dans le brouillard" a estimé ce dimanche Jean-Christophe Cambadélis, ancien Premier secrétaire du parti. A ces accusations de manque de clarté vis à vis de la Nupes Johanna Rolland répond: "On est prêt à se battre avec les écologistes, le Parti communiste, la France Insoumise, dans le cadre du travail qui est mené en se disant à chaque fois qu'on est d'accord, mais aussi en disant quand on est en désaccord. Quand nos députés, par exemple, votent pour le projet de loi veille sanitaire ou pour l'intégration de la Finlande et Suède à l'OTAN quand la France insoumise vote contre, c'est des moments où on fait entendre notre voix. Par contre, quand on gagne des combats sociaux et écologiques, oui on est ensemble et on est fiers de l'être". A commencer par les manifestations mardi contre la réforme des retraites.