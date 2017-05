"Il existe d'autres alternatives à Notre-Dame-des-Landes" pour Nicolas Hulot

Le nouveau ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, s'est exprimé sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-de-Landes au 20 heures de France. Il assure que toutes les options sont sur la table.

Après le Premier ministre, Édouard Philippe à la radio, c'est le nouveau ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, qui s'est exprimé sur Notre-Dame-des-Landes au 20 heures de France 2.

Il existe d'autres alternative, la médiation va probablement en faire la démonstration

Il assure que "toutes les options sont sur la table" concernant le projet de transfert de l'aéroport de Nantes, mais aussi qu'"il existe d'autres alternatives, la médiation qui va démarrer, probablement, en fera la démonstration". Le Premier ministre avait confirmé la veille la nomination d'un médiateur dans ce dossier afin de prendre une décision "claire" et "assumée".

"On va sortir de la confrontation et on va rentrer dans la consultation et la coopération, sur ce sujet et sur beaucoup d'autres", assure aussi Nicolat Hulot. Il a personnellement dit son opposition au projet d'aéroport pendant longtemps avant de se plier au résultat de la consultation de juin dernier et à la victoire du oui.

