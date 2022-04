"Il faudrait exproprier ces patrons prêts à ruiner des régions entières" estime la porte-parole régionale LO

Bonjour Maléna Adrada. Vous êtes la porte-parole en Occitanie de la candidate LO Nathalie Arthaud. Elle ne s'en cache pas, elle ne vise pas l'Elysée. Comment fait-on campagne et comment s'investit-on pour quelqu'un qui ne sera pas élu ?

Il y en a beaucoup qui savent qui ne seront pas élu puisqu'il n'y en aura qu'un seul élu. Beaucoup font campagne en sachant qu'ils ne seront pas élu. Nous on fait campagne pour dire qu'il faut défendre le camp des travailleurs et qu'il faut renverser cette société capitalise parce que aujourd'hui elle nous mène à la catastrophe avec la crise écologique et la guerre en Ukraine. C'est la conséquence d'une société dans laquelle on fait tout pour maximiser les profits avec les salariés comme chaire à canon.

Vous êtes professeur des écoles, la campagne vous occupe en plus de votre métier très prenant ?

Oui, c'est un engagement. Parce que je suis révoltée, je trouve que ce monde ne va pas bien du tout.

Nathalie Arthaud se présente pour la troisième fois à la Présidentielle, elle a fait à chaque fois moins de 1% et pourtant elle a été l'une des premières à obtenir les 500 signatures, cela vous a étonné ?

Non pas du tout. On les obtient à chaque fois. Nous sommes un parti de militants.

Et pourtant l'essai ne se transforme pas dans les urnes.

On présente un programme de combat, pas un programme de promesses. Les travailleurs ne se sentent pas en mesure de se battre pour leurs salaires, contre la guerre en Ukraine, donc aujourd'hui oui, les gens ne votent pas pour nous. Mais demain quand ce sera impossible de vivre, quand il y a aura une explosion sociale, je peux vous dire que nous serons majoritaires.

L'anticapitalisme monte en France ?

Je ne sais pas, en tous cas, la conscience que les choses ne vont pas, oui je crois.

Qu'aurait fait Nathalie Arthaud pour sauver la fonderie la SAM dans l'Aveyron?

Il faudrait exproprier ces patrons qui pour faire plus de bénéfices sont prêts à ruiner des régions entières. Les salariés de la SAM ont raison de se battre, ce n'est pas à eux de payer les pots cassés de cette décision de Renault, riche à milliards et qui ne fait jamais de sacrifices.

Sur l'aéronautique qui a une place majeure dans notre région, vous considérez que des entreprises comme Airbus ont supprimé des postes sur le dos des travailleurs ?

Bien sûr. Airbus répercute le prix des matières premières. Mais nous, salariés nous n'avons pas les moyens de faire ça. Donc on se bat pour des augmentations de salaires conséquentes.

Et pourtant les syndicats signent les accords ?

Certains syndicat signent, d'autres non.

Dans la rue le combat de gilets jaunes s'est arrêté, comment l'expliquez-vous ?

Aujourd'hui les gens sont découragés, démoralisés, les coups pleuvent sur la tête des salariés; Avec un SMIC c'est impossible de s'en sortir vu l'augmentation des prix. Nous ont dit qu'il faudrait un salaire minimum de 2000 euros, mais si les prix continuent à augmenter, si il faut ce ne sera pas suffisant. Nous ce qu'on dit c'est que quelque soit le président élu, il ne fera rien pour nous. Et pour dire ça il faut voter Nathalie Arthaud

Elle vous rend triste cette élection ?

Non pas du tout. C'est l'occasion de faire connaître nos idées.