"Il faudrait limiter les déplacements entre les régions", selon Valérie Rabault, la députée tarn-et-garonnaise

La présidente du groupe socialistes et apparentés à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, demande au gouvernement de clarifier les règles à venir en matière de restrictions qui pourraient se durcir à nouveau après Noël ou début janvier et celles qui vont régir la vaccination de la population.

La patronne des députés socialistes, Valérie Rabault demande, ce mercredi 23 décembre, au gouvernement d'annoncer, dès à présent, sa "stratégie pour janvier" concernant un éventuel reconfinement et l'invite à "limiter les déplacements entre régions". L'élue tarn-et-garonnaise était l'invitée de nos confrères de franceinfo. "Selon les régions, ça peut repartir de manière plus ou moins forte, donc oui, je pense qu'il faudrait limiter les déplacements des gens entre les régions et avoir une vraie stratégie qui soit annoncée", affirme la parlementaire.

Les élus de plus en plus nombreux à s'exprimer

L'élue du Tarn-et-Garonne n'est ni la première, ni la seule à mettre en garde le gouvernement sur les décisions à prendre pour ralentir l'épidémie dès avant janvier et pour le début d'année. Le maire PS de Nancy, Mathieu Klein, demande une décision rapide du gouvernement sur un éventuel reconfinement tandis que le maire Les Républicains de Reims, Arnaud Robinet, estime, lui, nécessaire de "reconfiner soit de façon territoriale ou au niveau national" juste après Noël.

Le gouvernement aurait intérêt à donner les règles du jeu pour le mois de janvier. - Valérie Rabault, députée socialiste du Tarn-et-Garonne

"On sait que les courbes épidémiques suivent une exponentielle qui est une courbe bien connue en mathématiques et qui permet quand même d'avoir un certain nombre d'anticipation, donc je pense que le gouvernement aurait intérêt à donner les règles du jeu pour le mois de janvier", argumente Valérie Rabault.

Un mode d'emploi de la vaccination

La patronne des députés socialistes demande aussi au gouvernement des règles claires en matière de vaccination. "J'aimerais qu'on sache par département combien de personnes peuvent être vaccinées. C'est quand même pas le bout du monde", s'est agacé l'élue PS, sur franceinfo. Valérie Rabault "invite le Premier ministre à aller se faire vacciner, comme Joe Biden, à le faire devant les caméras de télévision, y compris le président de la République".

La France a compté mardi 22 décembre, 12.000 nouveaux cas de contamination au virus, mais le taux de positivité continuait sa décrue, à 4,4%.

(avec AFP)