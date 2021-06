"Il faut accélérer les trains en PACA " Jean-Laurent Félizia (Rassemblement Écologique et Social)

Le projet de privatisation des TER en Provence-Alpes-Côte-d'Azur est très engagé à tel point que l'attribution des appels d'offres devraient se conclure cet été. Renaud Muselier voit dans l'ouverture à la concurrence des trains express régionaux, la garantie d'un meilleur service, aujourd'hui, 9 % des TER subissent des retards contre 15 % en 2016. Mais pour le candidat d'union de la gauche Jean-Laurent Félizia (Rassemblement Ecologique et social) il n'est pas question de toucher au service public.

On n'a pas vocation à lâcher cette mission de service public au privé. La privatisation du rail au Royaume-Uni a été une catastrophe, 20 ans après on revient sur cette décision. On veut améliorer cette offre et pas que par le rythme des trains mais aussi par l'aménagement des lignes qui a pris du retard - Jean-Laurent Félizia

Le candidat de l'union de la gauche propose pour améliorer le service, des travaux sur les voies pour améliorer la circulation, l'aménagement de nœuds ferroviaires et faire circuler les trains plus vite.

Quand on veut améliorer le service on ne supprime pas des trains, on ne ferme pas des gares et on envisage l'intermodalité pour voir comment un usager quand il arrive en gare il peut se déplacer jusqu'à chez lui