Il faut compléter le conseil municipal de Nouziers

Les deux cents habitants de Nouziers, dans le nord de la Creuse, près de l'Indre, sont appelés aux urnes ce dimanche. Cinq des onze sièges sont vacants, à cause de désaccords entre le maire et le conseil municipal.

Nouziers, France

Les Nouziérois seront-ils nombreux à aller aux urnes ce dimanche ? Des élections municipales partielles sont organisées pour compléter le conseil municipal. Normalement, il y a onze sièges mais pour l'instant cinq sont vides à cause de démissions en cascade entre 2015 et 2018. "Moi j'irai voter, affirme Jean-Claude, qui vient d'aller rendre visite à sa mère. Mais ce qui me semble bizarre c'est de ne pas continuer un mandat jusqu'au bout." Le maire et son équipe municipale ont eu plusieurs désaccord, notamment pour trouver un nouveau gérant pour le bar-tabac de le commune.

Cinq sièges, cinq candidats

Bernadette en revanche est en train de jouer à un jeu de carte sur son ordinateur. Cela fait une vingtaine d'années qu'elle habite à Nouziers. Mais pour elle, inutile d'aller en mairie dimanche: "Il manque cinq personnes, on ne nous laisse pas le choix on nous a mis cinq personnes. Ou vous voter pour les cinq personnes ou rien du tout, surtout pour un an ! L'année prochaine, on revote pour le maire donc bon." En attendant, le maire, c'est Benoît Reix. ll ne comprend pas cette critique. "Je suis allé à la recherche des cinq candidats, donc j'ai eu l'accord de cinq personnes. On attendait peut-être une opposition virulente, mais qui n'a pas eu lieu."

Entre le début et la fin du mandat, l'équipe municipale sera donc différente. Mais Nouziers n'est pas un cas exceptionnel chez nous. Flayat, Anzême ou encore Sous-Parsat ont connu le même sort. "Je ne crois pas qu'on puisse avoir beaucoup de mal à maintenir des équipes municipales. La difficulté, c'est surtout que l'équipe municipale elle-même se maintienne, qu'on soit tous capables de faire abstraction de nos egos et de nos envies pour faire avancer notre commune."

Maire, une fonction difficile ?

Benoit Reix est à la tête de Nouziers depuis 2014, une première pour lui en tant que maire. Et il ne regrette pas du tout.

On a certes des difficultés, des problèmes relationnels... mais la fonction de maire et le fait de s'occuper de sa commune, c'est quelque chose de très agréable et de tout à fait sympathique.

Et pour continuer le travail il espère avoir un conseil municipal au complet dès dimanche soir