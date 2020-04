Il faut déconfiner les Pays de la Loire plus vite selon la présidente de Région

Un plan de déconfinement "accéléré" en Pays de la Loire à partir du 11 mai : c'est ce pour quoi plaide la présidente de région (LR) Christelle Morançais, au lendemain de la réunion organisée entre Edouard Philippe et les présidents de conseils régionaux.

Dans un communiqué, l'élue rappelle que les Pays de la Loire figurent parmi les régions les moins touchées par l'épidémie au plan sanitaire et en appelle à Emmanuel Macron. "Il va falloir apprendre à vivre avec le virus [...] et le plus tôt sera le mieux".

Impact économique

Christelle Morançais insiste sur les difficultés rencontrées par les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration "qui n’ont à ce jour aucune perspective de reprise". Elle cite les chiffres d'une étude de l'institut Pasteur qui évalue le taux d'infection dans la région à 1,9% "contre 12,3% en Ile-de-France et 11,8% dans le Grand Est" ; des chiffres que Christelle Morançais met en parallèle avec ceux de la perte d'activité économique : "équivalente sinon plus forte (36%)" en Pays de la Loire à celle observée "dans les régions les plus durement frappées (Grand Est : 35% ; Ile-de-France : 37%)".

Rappelant que le Premier ministre a employé le terme de "différenciation" dans ses échanges avec les élus, la présidente de Pays de la Loire écrit : "A l’Etat de fixer la règle commune (distanciation sociale, mesures de protection, etc.) – et il faut qu’elle soit la plus claire possible ! –, aux territoires d’adapter ensuite le rythme de la mise en œuvre du déconfinement en fonction de la situation sanitaire où ils se trouvent. Une adaptation qui sera étroitement concertée entre les préfets, les autorités de santé et l’ensemble des élus locaux".