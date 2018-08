Elle comprend et respecte la décision de Nicolas Hulot de quitter le gouvernement mais la trouve "un peu tragique". Michèle Rivasi (Europe Ecologie Les Verts) était l'invitée de France Bleu Isère ce mercredi matin.

Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Vous ne pouvez pas modifier l'agriculture si vous êtes tout seul ; vous ne pouvez pas modifier la politique énergétique si vous êtes tout seul" a martelé ce mercredi matin sur France Bleu Isère l'eurodéputée (EELV) Michèle Rivasi. Pour elle, la démission de Nicolas Hulot montre que le gouvernement considère l'écologie comme... "un pot de fleur". "Je trouve que c'est même un peu tragique cette démission de Nicolas Hulot poursuit Michèle Rivasi. Je la comprends, je la respecte, je trouve qu'il a été courageux et responsable, mais ça veut dire qu'on n'y arrive pas. On a des élus qui ne comprennent pas les enjeux." Et elle estime qu'il faut des "électrochocs" comme la démission de Hulot pour prendre conscience des problèmes...

L'eurodéputée ne met qu'une seule chose au crédit du désormais ex-ministre de la transistion écologique et solidaire : Notre-Dame-des-Landes (autrement dit l'abandon du projet d'aéroport). Et le reste ? "C'est des mots! Le glyphosate? Dans 3 ans... ce n'est toujours pas inscrit dans la loi !" se désepère Michèle Rivasi.

Pas d'alliance avec des partis aux européennes

Sur la question de la stratégie de son parti EELV aux élections européennes de 2019, l'eurodéputée, seconde sur la liste de Yannick Jadot, exclue toute alliance avec un mouvement ou un parti. Elle préfère prôner un rassemblement des forces de la société civiles et de "personnalités" autour de "l'adhésion à un projet".