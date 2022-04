"Il faut discuter avec les Insoumis avant de se fâcher" pour Georges Méric

Emmanuel Macron repart pour cinq ans l'Elysée. Mais au lendemain du second tour, Georges Méric le président du conseil départemental de Haute-Garonne veut déjà penser au coup d'après. Il appelle les forces de gauche à s'unir lors des législatives pour entrer massivement à l'Assemblée Nationale.

Emmanuel Macron, donc réélu président de la République pour cinq ans. Vous êtes soulagé ?

Oui, je suis satisfait. Je salue donc la victoire du président Emmanuel Macron parce que la République est sauvegardée. C'est pour cela que nous avions appelé à voter Emmanuel Macron : pour nous, le vote blanc ou l'abstention, c'était donner une chance au Rassemblement National, avec une dérive antirépublicaine, xénophobe et raciste.

Vous considérez que c'est une vraie victoire d'Emmanuel Macron ?

Il ne s’agit pas d’un blanc-seing.Les problèmes demeurent, comme le pouvoir d'achat, la retraite, l'accès aux soins, l'éducation, le défi du climat, l'avenir des services publics, mais aussi la solidarité territoriale avec tous les territoires ruraux, périphériques ou métropolitains.

Vous pensez qu’il sera un président plus social ?

Il faut le pousser dans cette direction. Et bien sûr, les législatives qui arrivent sont très importantes. Ce n'est pas un troisième tour, c'est une nouvelle élection qui démarre. Et il faut qu’on affirme ensemble les valeurs de gauche pour qu'une majorité de députés socialistes, communistes, Insoumis et écologistes aillent à l’Assemblée pour imposer une politique sur le pouvoir d'achat, les retraites, la santé, l'éducation et le climat.

Donc contrairement à ce qu'a dit la présidente de la région Occitanie Carole Delga au lendemain du premier tour, vous dites que le PS doit faire alliance avec la France Insoumise ?

Le PS doit entamer des discussions avec la France Insoumise et voir si la fracture qui existe entre la France insoumise et le PS, notamment sur la question de la VIème République et sur certains sujets de politique étrangère peut être surmontée. Ce qui nous lie, c’est le social, la santé, le service public. Mais l'unité à gauche est toujours un combat et donc la discussion dans les jours qui arrivent sera peut être difficile. Mais je pense que la gauche doit se rassembler : il y a une responsabilité à la veille de cette échéance législative.

Est-ce que Carole Delga se trompe en voulant composer sans les Insoumis ?

Non, elle ne se trompe pas. Moi, je dis que l'unité n'est pas acquise et qu’elle doit être faite dans le respect des uns et des autres, mais avec des volontés de permettre à chacun de se retrouver dans cette unité. Si ses volontés ne sont pas posées par écrit, l'unité ne se fera pas. Au plan national, l'important, c'est de rassembler la gauche qui se. Ce rassemblement n'est pas fait par une exclusion des filles contre le Parti socialiste, par exemple, et le Parti socialiste en Haute-Garonne jouera sa carte et il jouera sa carte avec son implication locale, avec ses élus locaux et avec la puissance de son parti et de ses militants, avec ses alliés et ses associés et amis de toujours, les Radicaux et le PCF, par exemple. Nous essaierons de faire une alliance à gauche.

Et à l'échelle départementale, qu’est-ce que vous allez faire pour cette union ?

Je prendrai dans les jours qui arrivent une initiative pour rassembler de la majorité départementale : le PS, les Radicaux, Générations, Places Publique, etc. Cette affirmation du rassemblement de la gauche a été faite pour les cantonales et nous avons gagné. Bien sûr, la porte est ouverte aux écologistes. Et j’entends aussi ouvrir la discussion avec la France Insoumise. Si elle se passe bien tant mieux. Si elle se passe mal, on s’expliquera sur le terrain.

Et vous allez passer un coup de fil à Carole Delga pour lui dire qu'il faut discuter aussi avec les Insoumis ?

Je crois qu'il faut d'abord discuter avant de se fâcher.