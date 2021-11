"Il faut engager la transformation écologique de l'industrie" insiste Anne Hidalgo en visite à Audincourt

"Réindustrialiser la France", "engager la transformation écologique", ce sont les objectifs d'Anne Hidalgo, candidate socialiste à l'élection présidentielle. En pleine campagne, elle est venue visiter le site de l'équipementier automobile "Flex N Gate" à Audincourt ce mardi, et défendre ses idées.

En pleine campagne présidentielle, la candidate socialiste et maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est rendue dans le Doubs ce mardi 23 novembre. Elle a notamment visité le site de l'équipementier automobile "Flex N Gate", basé à Audincourt, qui produit des pare-chocs et des hayons. L'occasion pour Anne Hidalgo de parler de ses ambitions, de l'industrie et de la transition écologique.

"Il faut réindustrialiser le pays. Mon but est également d'engager un dialogue avec les industriels, sur cette grande transformation de notre économie qui va aller vers moins d'impact environnemental, et qui a besoin d'emplois. Il faut concevoir un plan stratégique, organiser cette transformation écologique de l'industrie. Il faut faire le pari de l'électrique et de l'hydrogène", a martelé la candidate socialiste lors de sa visite à Audincourt. Elle était ensuite attendue à Besançon pour une réunion publique.