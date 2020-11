Il faut envisager de fermer les écoles dit le président du Conseil départemental de Haute-Garonne

Les propos de Georges Méric sont graves ce lundi matin sur France Bleu Occitanie. À l'occasion de la rentrée scolaire marquée par l'hommage à Samuel Paty et le début du confinement strict, le président socialiste du Conseil départemental de la Haute-Garonne a dénoncé un "confinement light" et demande au chef de l'Etat de prendre ses responsabilités.

"J'attends que le chef de l'Etat dise que l'épidémie est hors de contrôle en France." — Georges Méric

Pour Georges Méric, les mesures sanitaires ne sont pas suffisantes : "On a un confinement light qui n'est pas celui du mois de mars et vous verrez qu'il mettra beaucoup plus de temps à inverser les courbes et peut-être que Noël vous le passerez chez vous, enfermés. Cette pandémie, soyons clairs, elle va durer au moins jusqu'en septembre avec plusieurs vagues qui vont se succéder".

Faut-il fermer les établissements scolaires ? "Il faudrait y réfléchir à un moment donné", répond Georges Méric inquiet : "Le moyen terme là est insuffisant. Je suis médecin, je suis obligé de le dire, alors bien sûr c'est politiquement incorrect ce que je fais mais il faut être sérieux. Il faut dire la vérité aux gens, j'attends que le chef de l'Etat dise l'épidémie est hors de contrôle en France parce que j'ai manqué les tests, j'ai manqué l'isolement des contagieux".