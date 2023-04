"Il faut être de plus en plus présent sur le terrain", réclame le nouveau responsable du RN dans les Landes

Michel Dufay, Ludovic Biesbrouck et Edwige Diaz présents pour la passation de pouvoir à Mont-de-Marsan samedi 15 avril.

Au moment de passer la main, Michel Dufay se veut élogieux pour qualifier son successeur : "c'est un homme de terrain, motivé et qui dit toujours 'oui'". Samedi après-midi sur la place Saint-Roch à Mont-de-Marsan, Ludovic Biesbrouck, 38 ans, a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de responsable départemental du Rassemblement national dans les Landes, en présence d' Edwige Diaz , députée et présidente du groupe RN en Nouvelle-Aquitaine.

Âgé de 38 ans, le nouveau responsable n'est membre du parti que "depuis un an, officiellement, mais j'ai toujours été partisan du RN depuis mes 18 ans". Après 24 ans passés à Roubaix, cet agent de sécurité s'est installé à Cassen dans les Landes il y a quinze ans avec sa compagne, elle aussi militante. Parmi ses sujets de prédilection, "il faut reparler de l'inflation, de l'immigration, de l'insécurité, même si on est un peu préservé dans les Landes... mais attention quand même."

Les Landes, nouvelle terre de mission

Ludovic Biesbrouck est désormais chargé d'implanter un peu plus sa formation dans le département, après un bond des adhésions revendiqué par le parti : en deux ans, le nombre d'adhérents est passé de 170 à 260. "Il faut être de plus en plus présent sur le terrain", estime le trentenaire, "sur les marchés, dans les événements, les petites fêtes de village, les cérémonies...".

Parmi ses autres missions, il faut "préparer une séquence électorale importante, celle des élections sénatoriales" de septembre, détaille Edwige Diaz, dans un département où la formation ne compte "que deux grands électeurs. Il faut donc aller à la rencontre des maires et des conseillers municipaux." En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, "nous avons les candidats pour les trois circonscriptions, nous sommes prêts", affirme Ludovic Biesbrouck.

Contrairement aux départements voisins de Gironde et du Lot-et-Garonne, le RN n'était pas parvenu à faire élire de députés dans les Landes lors des dernières élections législatives.

"Le vent dans le dos"

Mais la priorité n'est pas dans ces scrutins : "l'objectif premier, ce sera d'être prêts à exercer le pouvoir en 2027", annonce le nouveau responsable départemental de la formation d'extrême-droite. "Le RN a le vent dans le dos ici", confirme Edwige Diaz, pour "c'est raisonnable de penser que nous avons des chances de remporter un certain nombre d'élections dans les Landes, quand vous voyez que l'on fait 53% au second tour de la présidentielle... ça veut dire qu'il ne nous reste plus que sept points à aller chercher pour être majoritaire".