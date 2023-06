"Il faut être un peu fou pour rester" : à mi-mandat, témoignage de jeunes maires terrifortains

Comment vont nos maires ? Ce mois de juin 2023 marque leur troisième année à la tête de leur municipalité. Ils arrivent donc à mi-mandat. Mais depuis les dernières élections municipales, en 2020, déjà cinq maires ont démissionné dans le Territoire de Belfort et au total une dizaine d'élus municipaux.

ⓘ Publicité

Des départs parfois liés à des burn-out, une conséquence de la charge de travail de plus en plus importante pour les élus municipaux.

Élus pendant le Covid-19

"Il y a une lourdeur et une complexité juridique des dossiers", explique Stéphane Guyod, président de l'association des maires du Territoire de Belfort et maire de Meroux-Moval. "Et puis, il ne faut pas oublier, le manque de moyens."

Des tâches complexes, pour des élus devenus maires en mai et juin 2020, en pleine crise du Covid-19. La plupart n'ont donc pas pu être formés à certains dossiers : l'urbanisme, les finances. Ils ont été projetés à la tête d'une municipalité et devaient mener une politique de gestion de crise. "Le Covid-19 a créé une rupture", estime Stéphane Guyod. "Les équipes municipales n'ont pas pu avoir cette cohésion au début du mandat."

"Pour les habitants, le maire est responsable de tout"

Résultat, certains maires se sentent vite dépassés. "Mon corps me lâchait complètement, j'ai fait un burnout", témoigne Mélanie Welklen, élue maire de Châtenois-les-Forges, dans le Territoire de Belfort, en 2020. Première édile de sa commune et institutrice dans l'école maternelle collée à la mairie, elle a tenu deux ans et demi avant de démissionner de son mandat de maire en octobre 2022.

Mélanie Welklen, maire de Châtenois-les-Forges de 2020 à 2022. © Radio France - Cécile Da Costa

"C'était du non-stop sans cesse", raconte-t-elle. Avec ses deux casquettes, elle commençait ses journées à 7 heures pour les terminer à 22 heures. Pas de mercredi après-midi pour se reposer, ni de week-end. La vie de maire, c'est 24h/24h et sept jour sur sept. "Pour les habitants, le maire est responsable de tout", se souvient-elle. Une sollicitation qui est allée jusqu'à empiéter sur sa vie privée. "Ce qui m'a marqué, c'est quand un nouvel habitant a trouvé mon adresse et venait régulièrement chez moi pour me demander des choses", détaille-t-elle. "Là, c'était vraiment pour moi une atteinte à ma vie privée."

"Ça reste une mission très enrichissante"

"La première fois qu'on arrive en mairie, on se demande : qu'est-ce que je fais ?", se souvient Baptiste Guardia, maire de Bourogne. Lui aussi, a été élu en 2020, après avoir d'abord été adjoint au maire. Un poste qui a pu l'aider, dans une moindre mesure. "Ça nous permet de percevoir tout le travail qu'il y a à mener dans une équipe municipale, mais on n'imagine tout de même pas la charge de travail du maire", ajoute-t-il.

Baptiste Guardia, maire de Bourogne, dans le Territoire de Belfort, depuis 2020. © Radio France - Cécile Da Costa

"C'est vrai qu'il faut être un peu fou pour rester à ce poste", s'amuse-t-il, en assurant qu'il ne compte pas renoncer à son mandat. "Ça reste une mission très enrichissante, on a un contact génial avec les autres et puis voir aboutir un projet, c'est très satisfaisant."