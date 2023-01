"Il faut faire revenir du monde dans notre parti" plaide le premier secrétaire du PS dans les Alpes-Maritimes

C'est une semaine cruciale pour le parti socialiste qui doit choisir son nouveau secrétaire national. Olivier Faure est candidat à sa succession. Face à lui deux autres candidats : La maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy et le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol. Pour les départager, 41.000 adhérents sont appelés à se prononcer. C'est deux fois moins qu'il y a cinq ans. "On a énormément perdu, on le sait, tous les partis politiques subissent cette érosion. mais il faut qu'on travaille pour faire revenir un maximum de personnes dans notre parti" affirme le premier secrétaire du PS dans les Alpes-Maritimes José Garcia Abia. Dans le 06, il n'y a plus que 300 adhérents au PS, et le parti n'est plus représenté au conseil municipal de Nice. "Je crois qu'on paye le fait qu'on a peut-être pas suffisamment travaillé depuis quinze ans, des erreurs ont été commises lors du quinquennat de François Hollande, je pense à la loi travail notamment."

José Garcia Albia au soutien d'Olivier Faure

Poru José Garcia Albia, l'union à gauche, prônée par le secrétaire national sortant Olivier Faure est primordiale. "La gauche dans son ensemble représente 30%, divisée en cinq ou six morceaux, c'est beaucoup moins." Tout en assurant que "chaque parti garde sa spécificité." Parmi les trois candidats, Hélène Geoffroy plaide elle pour la fin de l'entente avec la France Insoumise et les autres partis de gauche.