"Il faut imposer aux médecins de venir s'installer en milieu rural"

Le 1er ministre annoncera ce vendredi après-midi une série de mesures pour les zones rurales. Jean Castex doit s'exprimer à l'occasion du congrès de l'Association des maires ruraux de France à Villevallier.

Les maires des petites communes comptent l'alerter sur l'aggravation des déserts médicaux explique Michel Fournier, le Président de leur Association qui fête 50 ans d'existence. Ils signent avec des professionnels de santé, mais aussi des citoyens, une déclaration commune adressée à Jean Castex.

France Bleu Auxerre : Qu'allez-vous dire au 1er ministre ?

Michel Fournier : On va lui démontrer que nous ne sommes pas là que pour dénoncer les carences liées à la santé mais pour construire. Nous allons développer cet après-midi un fil rouge pour réunir tout ce qui touche à la santé pour définir de orientations afin d'éviter de voir se poursuivre les déserts médicaux.

Il y a des mesures qui pourraient être prises qui sont prévues dans l'agenda rural, celle où il y a une obligation en fin d'étude pour un médecin de venir travailler pendant 6 mois ou 1 an en milieu rural pour leur faire comprendre l'importance d'avoir des généralistes en milieu rural. Je pense que maintenant il faut l'imposer. A un moment donné il va falloir agir de façon plus coercitive avec le corps médical.

Vous êtes pour la création de centres de supervision de vidéosurveillance pour les villages que doit annoncer Jean Castex ?

La sécurité est un effet de mode à chaque élection nationale. La sécurité c'est important puisque nous les maires, sommes localement responsables mais ce n'est pas la priorité n°1. La sécurité "santé" en est une. La sécurité "scolaire" en est une autre et la sécurité "de l'emploi et de l'économie", la troisième. Mettons plutôt au cœur du débat la ruralité. C'est 30% de la population. C'est 30 000 communes.

Vous réclamez un pacte national des territoires, çà consiste en quoi?

On veut une prise de conscience. Le gouvernement a d'ailleurs fait quelques sondages. On s'aperçoit que 90% des gens souhaitent que la ruralité soit attirante et 86% ont envie d'y venir. Ce ne sont que des sondages mais il est certain qu'avec la covid, il y a un effet qui se prolonge aujourd'hui et il y a une volonté de beaucoup de gens de venir vivre autrement. Et çà, il faut les accompagner.

A quelques mois de la présidentielle, comment les maires ruraux peuvent-ils peser sur le débat politique ?

Les maires ruraux représentent déjà les 500 signatures. Ensuite, nous allons amplifier notre détermination au fur et à mesure de cette campagne, pour que la ruralité, ou au moins une partie, soit au centre du débat national et pas seulement ce que l'on habitude de trouver dans ces campagnes présidentielles.

La lettre ouverte

Lutter contre les déserts médicaux est une urgence absolue selon les signataires de la lettre ouverte. Une étude de l'association des maires ruraux révèle qu'un français sur dix n'a plus de médecin traitant. 6 millions habitent à plus d'une demi-heure d'un service d'urgence surtout à la campagne.

Cela engendre des retards de diagnostics, de traitements. Certains malades renoncent même à se faire soigner. L'écart se creuse sur l'espérance de vie : deux ans de moins à la campagne par rapport à la ville.

Après 30 ans de choix politique inapproprié selon les auteurs du texte, ils lancent ce message d'alerte, aussi bien à l'adresse de l'actuel gouvernement qu'à tous les candidats à l'élection présidentielle.

La lettre :

"Unissons-nous pour garantir l’accès aux soins, partout et pour tous !"

Nous, ensemble, fédérations de professionnels de santé, syndicats, associations de citoyens, association d’élu, ambulanciers, Samu, urgentistes faisons le constat commun que notre système de santé est en danger, mis à mal par 30 ans de choix politiques inappropriés et par une désertification sanitaire qui ne cesse de s’étendre.

Remédier à cette situation est une urgence absolue.

10 % de la population française n’a plus de médecin traitant.

Si l’appel au Samu-Centre 15 permet à chaque français d’accéder immédiatement, à un médecin régulateur, 800 000 de nos concitoyens sont à plus de 30 minutes d’une équipe mobile d’urgence et de réanimation et 6 millions vivent à plus de 30 minutes d’un service d’urgence, dont 75 % en milieu rural.

La pénurie du temps médical met en difficulté l’hôpital et l’organisation des soins de ville engendrant des retards de diagnostics, de traitements et des renoncements aux soins.

Cela a pour effet de creuser de 2 ans la différence entre l’espérance de vie des habitants des villes et celle des habitants des campagnes.

Sans interlocuteurs accessibles, les patients se confrontent à des services d’urgences saturés et à une offre de premiers secours (SMUR, sapeurs-pompiers et services ambulanciers) sursollicitée qui ne peut répondre au mieux à la demande de secours à personne.

L’effondrement de l’accès aux soins impacte maintenant la chaîne de secours et de soins dans son entier. Aucun secteur n’est épargné. Kinésithérapeutes, médecins, infirmiers, pharmaciens, internes, chirurgiens-dentistes, pompiers, urgentistes hospitaliers, ambulanciers, sage-femmes, paramédicaux, biologistes, élus… tous font face à la même souffrance de ne pouvoir exercer correctement leurs métiers et apporter des solutions concrètes pour leurs concitoyens sur l’ensemble du territoire.

Présente dorénavant dans tous les départements, la crise s’amplifie sans qu’aucune solution satisfaisante ne soit déployée pour y remédier.

Nous n‘avons pas les mêmes métiers mais nous sommes tous en première ligne face à cette catastrophe annoncée. « Habitant », « patient », « citoyen » désigne une même et unique personne qui nous fait nous sentir tous concernés et nous pousse à la mobilisation et à l’action.

Aussi, nous appelons les pouvoirs publics, les candidats à l’élection présidentielle et tous les acteurs, de santé ou non, à s’engager à nos côtés face à l’urgence absolue et la gravité de la situation.

La solution est plurielle et nous en sommes les artisans. Grâce aux acteurs locaux, elle émerge déjà de nombreux territoires mais ne parvient pas à modifier durablement l’équation.

Nous sommes prêts à travailler ensemble à la recherche de solutions pour infléchir cette crise et rétablir le droit universel à une santé égalitaire pour tous comme le prône la Constitution.

L’État doit nous entendre et s’engager à nos côtés.

Nous appelons tous les acteurs qui se retrouvent dans ces constats, ceux présents aujourd’hui et ceux qui voudront nous rejoindrons demain, à participer à un travail commun afin d’apporter des solutions et modifier le rapport de force au service d’un meilleur accès aux soins, partout et pour tous.

Les premiers signataires :

L’Association des Citoyens Contre les Déserts Médicaux et sa Vice-présidente, Laure Atru

La Fédération Nationale des Techniciens Ambulanciers Urgentistes et son Président, Yannick Janeiro

Le Syndicat des Infirmières et Infirmiers Libéraux et son Président, John Pinte

Le Syndicat des Médecins Libéraux et son Président, Philippe Vermesch

Le SAMU Urgences de France et son Président, François Braun

L’Union Nationale des Professionnels de Santé et son Président, William Joubert

L’Association des maires Ville et Banlieue de France et son Président, Thierry Falconnet

L’Association des maires ruraux de France et son 1er Vice-président, Dominique Dhumeaux